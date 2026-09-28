Phật pháp giữa cuộc đời

Ánh sáng đạo Phật là từ bi, trí tuệ, hùng lực, tự do và bình đẳng. Tinh thần xã hội lợi sinh không phải khẩu hiệu chính trị, càng không thể kiến tạo bằng áp đặt hay bạo lực. Đó là đạo lý tương duyên: thấy mình trong người, thấy người trong mình, hiểu rằng muôn loài nương tựa vào nhau và không ai có thể an lạc giữa một thế giới còn nhiều khổ đau.

Hình minh họa. Nguồn: Internet

Nền tảng ấy là Duyên khởi, con đường là Trung đạo, kỷ cương là giới luật và trách nhiệm, hơi ấm là từ bi, ánh sáng là trí tuệ, lý tưởng là hạnh nguyện Bồ tát lợi sinh.

Một xã hội nhân ái không chỉ đo bằng của cải và tăng trưởng, mà còn bằng sự sẻ chia và bao nhiêu khổ đau được làm vơi, không chỉ đề cao quyền lực, mà trân trọng trách nhiệm bảo hộ con người, sự sống và môi trường.

* Biết đủ để bớt chiếm hữu.

* Biết thương để bớt loại trừ.

* Có trí tuệ để không bị tham dục dẫn đường.

* Biết phụng sự để cuộc đời thêm ý nghĩa.

Con đường ấy bắt đầu ngay hôm nay: từ một việc thiện, một quyết định có lương tâm, một bàn tay nâng đỡ người đang khổ.

Khi mỗi người biết sống có trách nhiệm với toàn thể, Phật pháp không còn chỉ trên trang kinh, mà hiện hữu giữa cuộc đời, trong cách chúng ta thương nhau, sẻ chia và cùng nhau làm vơi khổ đau.

Từ bi thành hành động, trí tuệ thành ánh sáng, lợi sinh thành lẽ sống.

Tác giả: Vân Tuyền