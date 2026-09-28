Việt Nam được vinh danh Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á

Đây là lần thứ 8 Việt Nam được trao danh hiệu "Điểm đến hàng đầu châu Á" và lần thứ 4 nhận danh hiệu "Điểm đến di sản hàng đầu châu Á". Điều đó cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam đối với du khách quốc tế nói chung và tại một trong những giải thưởng uy tín của ngành du lịch quốc tế nói riêng.

Thành phố Hà Nội được trao danh hiệu "Điểm đến thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á", trong ảnh du khách tham quan phố cổ bằng xích lô, khám phá nhịp sống và kiến trúc đặc trưng của Thủ đô. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Ngoài việc được vinh danh ở cấp quốc gia, nhiều địa phương và điểm đến của Việt Nam tiếp tục ghi dấu tại các hạng mục quan trọng của World Travel Awards 2026, cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam ngày càng đa dạng, trải rộng từ các đô thị lớn, trung tâm sự kiện đến các điểm đến thiên nhiên, văn hóa và di sản.

Thành phố Hà Nội được trao danh hiệu "Điểm đến thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á". Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định thế mạnh về du lịch đô thị khi nhận hai danh hiệu "Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á" và "Điểm đến du lịch doanh nhân hàng đầu châu Á". Sở Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh "Cơ quan quản lý du lịch địa phương hàng đầu châu Á".

Trong khi đó, Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục được ghi nhận với danh hiệu "Vườn quốc gia hàng đầu châu Á" còn Tam Chúc được vinh danh "Thắng cảnh văn hóa hàng đầu châu Á".

Ông Đinh Huy Trí (thứ 2, từ phải sang), Phó Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, đại diện Ban quản lý Vườn nhận giải thưởng World Travel Awards 2026. Ảnh: TTXVN phát

Tại các điểm đến đang nổi lên, tỉnh Sơn La có hai đại diện được vinh danh: Tà Xùa với danh hiệu "Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á" và Mộc Châu với danh hiệu "Điểm đến thiên nhiên vùng hàng đầu châu Á".

Kết quả này cho thấy lợi thế du lịch Việt Nam không chỉ nằm ở một nhóm sản phẩm riêng lẻ mà ngày càng được thể hiện trên nhiều phương diện, từ văn hóa, di sản, thiên nhiên, nghỉ dưỡng đến du lịch đô thị, sự kiện và công vụ.

Cùng với các điểm đến, nhiều thương hiệu du lịch nổi tiếng của Việt Nam trong các lĩnh vực khách sạn, khu nghỉ dưỡng, hàng không, lữ hành... cũng được vinh danh tại các hạng mục hàng đầu châu Á năm 2026 như Sun Group - Tập đoàn du lịch tích hợp hàng đầu châu Á; Thị trấn Hoàng hôn Phú Quốc - Dự án phát triển du lịch hàng đầu châu Á.

Du khách xem show diễn “Kiss of the Sea” (Nụ hôn của biển cả) tại đặc khu Phú Quốc (An Giang). Ảnh: TTXVN phát

Vietnam Airlines - Hãng hàng không hàng đầu châu Á về trải nghiệm khách hàng và Hãng hàng không hàng đầu châu Á hạng phổ thông đặc biệt; Vân Đồn - Sân bay khu vực hàng đầu châu Á; Cảng tàu quốc tế Hạ Long - Cảng tàu hàng đầu châu Á; Vietravel - Công ty lữ hành hàng đầu châu Á.

Sun World Ba Na Hills - Công viên chủ đề hàng đầu châu Á; InterContinental Danang Sun Peninsula Resort- Khu nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu châu Á; Salinda Resort Phú Quốc - Khu nghỉ dưỡng Boutique hàng đầu châu Á; Premier Village Phú Quốc Resort - Khu nghỉ dưỡng biệt thự hàng đầu châu Á… Các Giải thưởng cho thấy năng lực cung ứng dịch vụ và trải nghiệm cho du khách của chúng ta ngày càng tốt hơn.

“Khách sạn La Festa Phú Quốc” tọa lạc tại trung tâm Thị trấn Hoàng Hôn, mang đậm phong cách kiến trúc Địa Trung Hải. Ảnh: TTXVN phát

World Travel Awards được mệnh danh là "giải Oscar của ngành du lịch" bắt đầu được tổ chức từ năm 1993, nhằm ghi nhận những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực du lịch và lữ hành trên toàn cầu. Các giải thưởng được trao qua nhiều cấp độ, từ khu vực đến toàn cầu, ở nhiều nhóm hạng mục dành cho điểm đến, cơ quan quản lý và doanh nghiệp du lịch. Những giải thưởng tại World Travel Awards tiếp tục ghi nhận sức hấp dẫn của Việt Nam và các điểm đến cụ thể từ góc độ thị trường du lịch quốc tế.