Khi những ca khúc cách mạng tiếp tục ngân vang ở Cần Thơ

Ông Nguyễn Minh Tuấn Phó Giám đốc Sở VHTT&DL thành phố Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Hằng-TTXVN

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết: Liên hoan Ca khúc cách mạng thành phố Cần Thơ được tổ chức nhằm tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực của âm nhạc cách mạng. Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn tạo ra không gian văn hóa, lịch sử để ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc.

Đây cũng là dịp phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới làm nòng cốt cho phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương; ghi nhận phong trào văn hóa văn nghệ của các địa phương trong toàn thành phố để ngành văn hóa có định hướng, tham mưu, góp phần tạo thêm môi trường văn hóa lành mạnh, hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển toàn diện người Cần Thơ.

Tiết mục tại liên hoan. Ảnh: Nguyễn Hằng-TTXVN

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết, âm nhạc cách mạng với những giai điệu sục sôi ý chí, những khúc ca tự hào đã ra đời giữa mưa bom bão đạn, như một vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đồng hành cùng dân tộc qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ trở thành nguồn động lực tinh thần, góp phần thôi thúc hàng triệu con tim Việt Nam quyết tâm, giữ vững lời thề sắt son bảo vệ quê hương.

Trải qua thời gian, những giai điệu âm nhạc cách mạng không hề phai nhạt. Bởi, đó là những trang sử sống động và giàu cảm xúc. Mỗi bài ca là một câu chuyện về tình yêu quê hương đất nước, về lý tưởng sống cao đẹp, về sự hy sinh hiến dâng cho độc lập dân tộc.

Tiết mục tại liên hoan. Ảnh: Nguyễn Hằng-TTXVN

Qua những giai điệu tự hào ấy, thế hệ hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ sẽ thêm thấu hiểu giá trị của hòa bình, độc lập, tự do, từ đó, bồi đắp lòng tự hào, tự tôn dân tộc, lý tưởng cách mạng, tạo động lực quyết tâm cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn hội nhập và phát triển hiện nay.

Liên hoan Ca khúc cách mạng thành phố Cần Thơ năm 2026 có 10 đơn vị xã, phường và 107 tiết mục của thí sinh tự do tham gia. Vòng sơ tuyển diễn ra ngày 24/9, ban giám khảo đã chọn 54 tiết mục của thí sinh tự do, gồm các thể loại đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, múa… tham gia vòng chung kết.

Tiết mục tại liên hoan. Ảnh: Nguyễn Hằng-TTXVN

Vòng chung kết Liên hoan sẽ diễn ra từ hôm nay (28/9 đến 1/10) hứa hẹn mang đến cho du khách và nhân dân những chương trình, tiết mục hấp dẫn và chất lượng nghệ thuật cao.