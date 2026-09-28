Người lao động PETROVIETNAM và hành trình đong đầy cảm xúc nơi miền biên giới

Xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, vốn là một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của các doanh nghiệp, cộng đồng, trong thời gian gần đây, hạ tầng giáo dục đã có những bước phát triển mạnh. Trong đó, việc triển khai 11 điểm trường nội trú tập trung với quy mô hàng nghìn học sinh dân tộc thiểu số đã góp phần tạo diện mạo mới cho giáo dục địa phương.

Người lao động PETROVIETNAM chung tay chuẩn bị các phần quà Trung thu cho học sinh Trường PETROVIETNAM - Phong Thổ.

Trong đó, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS PETROVIETNAM - Phong Thổ chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm học 2026-2027 với 1.050 học sinh trên địa bàn xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Nhân dịp Rằm tháng Tám, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) đã phối hợp với tỉnh Lai Châu tổ chức chương trình “PETROVIETNAM: Thắp sáng niềm tin - Nâng bước em tới trường”, mang đến cho thầy và trò ngôi trường mới một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi. Sự đồng hành của Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Tập đoàn trong công tác chuẩn bị đã góp phần tạo nên một Tết Trung thu trọn vẹn, ý nghĩa cho hơn 1.000 học sinh cùng giáo viên vùng biên giới.

Theo ông Lê Tiến Sơn, Phó Trưởng ban Quan hệ lao động, Công đoàn PETROVIETNAM, chỉ trong hai ngày 24-25/9, Công đoàn đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Tập đoàn khẩn trương chuẩn bị 1.100 phần quà Trung thu tặng các học sinh Trường PETROVIETNAM - Phong Thổ. Dù thời gian gấp gáp nhưng mỗi phần quà, với áo ấm, vở mới và bánh Trung thu, chính là tình cảm của hơn 6 vạn người lao động PETROVIETNAM, gửi đến các em sự ấm áp và nghĩa tình PETROVIETNAM.

Đoàn công tác PETROVIETNAM trao quà Trung thu cho học sinh trường PETROVIETNAM - Phong Thổ.

Sáng ngày 25/9, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh PETROVIETNAM Lê Quang Toán và Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh PETROVIETNAM Nguyễn Văn Định đã có mặt, tham gia công tác tổ chức hội trường Lễ khai mạc Tết Trung thu 2026 tại trường.

Ông Lê Quang Toán cho biết: “Chúng tôi vừa thực hiện chuyến công tác tại miền Nam, ra đến Hà Nội là chân không nghỉ, hành quân lên Phong Thổ ngay. Chúng tôi, những người cựu chiến binh PETROVIETNAM luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng đội trên cả nước, các điểm trường vùng biên giới, hải đảo, các địa phương còn nhiều khó khăn. Đến với ngôi trường đầu tiên mang tên của Tập đoàn, chúng tôi cảm thấy thực sự tự hào, vinh dự được góp một phần sức lực vào chương trình. Chúng tôi cũng rất cảm động khi màu áo lính của các cựu chiến binh PETROVIETNAM được nhiều học sinh yêu mến”.

Cùng với những người cựu chiến binh, các đoàn viên, thanh niên PETROVIETNAM cũng góp sức để chương trình Trung thu tại ngôi trường vùng biên thêm rộn ràng. Bí thư Đoàn Thanh niên PETROVIETNAM Phạm Đăng An cho biết, trong 65 năm xây dựng và phát triển, PETROVIETNAM luôn chú trọng công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm của Tập đoàn đối với những địa phương còn nhiều khó khăn, góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Tập đoàn cùng các đơn vị thành viên đã nỗ lực xây dựng hàng trăm điểm trường từ mầm non đến THCS, xây dựng, sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà trước, trong và sau chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Bí thư Đoàn Thanh niên PETROVIETNAM Phạm Đăng An cùng các em học sinh trải nghiệm làm lồng đèn Trung Thu.

Đồng chí Phạm Đăng An chia sẻ thêm, năm nay, tuổi trẻ PETROVIETNAM lựa chọn trường PETROVIETNAM - Phong Thổ trong khuôn khổ các hoạt động ưu tiên hỗ trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình càng có ý nghĩa khi được tổ chức tại một địa bàn miền núi, biên giới, nơi các bản làng thưa thớt, nằm xa trung tâm. Trường PETROVIETNAM - Phong Thổ là điểm trường nội trú có quy mô và tổng mức đầu tư lớn nhất mà Tập đoàn góp phần xây dựng, qua đó mang ý nghĩa quan trọng trong công tác an sinh xã hội của PETROVIETNAM.

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên PETROVIETNAM Trần Nam Anh với các em học sinh trường PETROVIETNAM - Phong Thổ

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên PETROVIETNAM Trần Nam Anh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một chương trình tại điểm trường do Tập đoàn đầu tư. Vì vậy, tôi rất háo hức, phấn khởi khi được đóng góp một phần sức lực để đem lại niềm vui cho các em thiếu nhi tại trường PETROVIETNAM - Phong Thổ. Vì là lần đầu tiên nên chúng tôi không khỏi có nhiều bỡ ngỡ trong công tác tổ chức các trò chơi dân gian cho các em. Tuy nhiên, không khí thân tình, hào hứng tại đây đã giúp tôi phần nào hiểu được tinh thần xung kích của đoàn viên nói chung và Tuổi trẻ PETROVIETNAM nói riêng. Lần đầu tiên được tham gia chương trình tại miền biên giới của Tổ quốc, tôi cảm thấy rất tự hào, xúc động”.

Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) Bùi Mạnh Hùng hồ hởi chia sẻ: “Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, đồng hành cùng thế hệ măng non, các hoạt động Tết Trung thu được tổ chức hằng năm cũng là dịp để tổ chức Đoàn thể hiện trách nhiệm trong chăm lo cho thiếu nhi.

Bí thư Đoàn Thanh niên VNPOLY Bùi Mạnh Hùng hào hứng tham gia chương trình "Thắp sáng niềm tin - Nâng bước em tới trường" tại trường PETROVIETNAM - Phong Thổ.

Hành trình chuẩn bị và đưa những phần quà nhỏ bé, đầy ý nghĩa đến các em cũng có đôi phần khó khăn, vất vả do điều kiện đường sá xa xôi, mất khá nhiều thời gian di chuyển. Như cá nhân tôi đã di chuyển hơn 12 tiếng, từ 3 giờ sáng. Tuy nhiên, khi tới điểm trường, được tự tay chuẩn bị những phần quà nhỏ, gắn những bức ảnh lưu niệm, bổ sung trang thiết bị cho phòng STEM và nhìn những ánh mắt háo hức, lấp lánh của các em trong phòng đọc sách, phòng STEM, tôi thấy mọi mệt mỏi như tan biến hết và rất nhiều cảm xúc trào dâng.

Trong những khoảnh khắc đầy ý nghĩa, trực tiếp chứng kiến niềm vui, sự háo hức của các em học sinh trong ngày Trung thu, các đoàn viên PETROVIETNAM cảm thấy tự hào và biết ơn. Đó là tình yêu đất nước, thương đồng bào; là niềm tự hào khi được là đoàn viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, luôn tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội nói chung và chăm sóc thiếu nhi nói riêng. Tuổi trẻ PETROVIETNAM luôn ghi nhớ, tiếp bước và phát huy hơn nữa trên những chặng đường an sinh xã hội tiếp theo”.

Qua quá trình chuẩn bị, thực hiện chương trình, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội PETROVIETNAM nói riêng và người lao động PETROVIETNAM nói chung mong muốn gìn giữ những nét đẹp nét đẹp văn hóa truyền thống, khơi dậy tình yêu quê hương, gắn bó với cội nguồn, thông qua những phong tục dân gian như múa lân, phá cỗ, rước đèn; mang lại cho các em một sân chơi văn hóa lành mạnh, vui tươi, tràn ngập tiếng cười. Trong thời gian tới, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội PETROVIETNAM sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình dành cho thầy cô giáo và học sinh tại trường PETROVIETNAM - Phong Thổ, ngôi trường đầu tiên mang tên Tập đoàn.