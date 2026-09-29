Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

“Vượt nắng, thắng mưa”

Những ngày gần đây, thời tiết tại TP Hồ Chí Minh diễn biến thất thường, xen kẽ những cơn mưa dông và nắng nóng, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tìm kiếm, quy tập HCLS tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Đặc biệt, tại các khu vực có lớp đất san lấp dày hoặc địa hình đã có nhiều thay đổi, việc tìm kiếm đòi hỏi lực lượng làm nhiệm vụ phải kiên trì đào mở rộng, kiểm tra từng lớp đất và đối chiếu với các dấu vết thu thập được trong quá trình khảo sát. Không ít lần, lực lượng làm nhiệm vụ đối mặt với những tầng đất phức tạp, nhưng nhờ sự cẩn trọng tuyệt đối, nhiều lớp rãnh mộ, hố mộ tập thể chứa HCLS xếp lớp lên nhau đã được phát hiện và quy tập cẩn thận. Quá trình này luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chuyên môn nhằm hạn chế tối đa việc xáo trộn HCLS và di vật.

Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Thực tiễn triển khai công tác tìm kiếm, quy tập HCLS tại công viên Lê Thị Riêng cho thấy khối lượng công việc rất lớn, nhất là hàng trăm mét khối đất đá phải xử lý liên tục. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo thành phố về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS, công tác tìm kiếm, quy tập HCLS tại công viên Lê Thị Riêng đang được tiến hành với tinh thần khẩn trương, tích cực, tỉ mỉ, khoa học. Các lực lượng chức năng sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ.

Tính đến hết ngày 19-9, các lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 663 HCLS, trong đó 298 HCLS có di vật tại khu vực công viên Lê Thị Riêng. Mỗi di vật, mỗi mảnh vải hay chiếc cúc áo được tìm thấy đều là những nhân chứng sống động kể lại câu chuyện hào hùng của một thời hoa lửa. Song song với công tác tìm kiếm, quy tập trực tiếp tại công viên Lê Thị Riêng và một số vị trí khác trên địa bàn thành phố, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc lấy mẫu, vận chuyển và bàn giao hàng nghìn mẫu HCLS từ các nghĩa trang trên địa bàn để tiến hành giám định ADN. Đây được xem là "chìa khóa khoa học" vô cùng quan trọng để trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ, giúp nhiều gia đình thỏa ước nguyện sau nhiều thập kỷ mòn mỏi chờ mong.

Nỗ lực cao nhất tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS được Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh từ lâu xác định là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Ngay sau khi “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS” được phát động trên toàn quốc, Đảng ủy, Bộ tư lệnh thành phố cùng cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Nói về khí thế, trách nhiệm và ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trong đợt thi đua đặc biệt này, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, Trưởng ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS Quân khu 7, nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ nỗ lực bằng mọi giải pháp đẩy nhanh tiến độ để bà con nhanh chóng nhận lại người thân sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mong bà con hãy kiên nhẫn chờ đợi, chắc chắn sẽ có kết quả trong thời gian sớm nhất".

Những kết quả mà Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh đạt được trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS" đã minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, tình cảm sâu nặng và quyết tâm chính trị cao độ của cán bộ, chiến sĩ thành phố. Trong thời gian tới, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh xác định đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm công tác tìm kiếm, quy tập HCLS tại công viên Lê Thị Riêng nói riêng và đẩy nhanh tiến độ công tác tìm kiếm, quy tập HCLS trên toàn thành phố nói chung là rất cần thiết, vì còn nhiều vị trí nghi có hố chôn tập thể các liệt sĩ cần xác minh và quy tập. Hiện tại, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, rà soát, thu thập và xác minh thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập HCLS hy sinh trong đợt tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 được chôn cất tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp (cũ). Vì thế, cán bộ, chiến sĩ Đội K74 (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh) quyết tâm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tận dụng từng giờ, từng phút để tìm các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Việc tìm kiếm, quy tập mới là bước đầu, mục tiêu quan trọng tiếp theo là xác định danh tính để đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và đồng đội. Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh cũng đẩy mạnh quá trình thu thập, hệ thống hóa thông tin phục vụ xác định danh tính HCLS. Mỗi HCLS được cất bốc và được giám định ADN để trả lại tên cho các liệt sĩ vừa góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát của thân nhân liệt sĩ vừa là bài học giáo dục truyền thống cách mạng vô giá cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau trên bước đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.