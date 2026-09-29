Lễ cầu mưa - nét đẹp Ba Na

Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã và đang triển khai toàn diện, đồng bộ nhiều giải pháp sáng tạo, quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) trên địa bàn. Những nỗ lực không mệt mỏi ấy đang từng bước in đậm dấu ấn nghĩa tình sâu nặng, làm ấm lòng anh linh các anh hùng liệt sĩ; đồng thời xoa dịu phần nào nỗi đau của những người thân ở lại...