Lễ cầu mưa - nét đẹp Ba Na
Mỗi năm, khi mùa khô dần kết thúc, đồng bào Ba Na ở xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai lại tổ chức lễ cầu mưa để chuẩn bị bước vào mùa mưa-mùa gieo trồng và cấy lúa.
Trước ngày lễ, dân làng chọn ngày đẹp, nơi linh thiêng và chuẩn bị rượu ghè, heo, cồng chiêng cùng các lễ vật để giao cho thầy cúng, già làng chủ trì. Khi phần lễ kết thúc, tiếng cồng chiêng vang lên rộn rã, dân làng cùng múa xoang, uống rượu, vui chơi và chia sẻ niềm vui trong ngày hội. Lễ cầu mưa vì thế trở thành nét đẹp văn hóa, góp phần gìn giữ phong tục truyền thống và thắt chặt tình đoàn kết của cộng đồng Ba Na.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/le-cau-mua-net-dep-ba-na-1058592