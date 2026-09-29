Mỗi mùa chim di cư, hàng trăm nghìn dụng cụ tinh vi như thế đã bị lực lượng chức năng tháo gỡ, thu giữ, và đó chỉ là phần nổi của tảng băng. “Đất lành chim đậu”, câu thành ngữ quen thuộc chỉ vùng đất yên lành, trù phú, nhưng... Những đàn chim di cư nếu chúng biết được dưới mặt đất kia thực ra không an toàn như vậy, liệu chúng có đáp xuống đất này?

Trong bài hát “Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh”, có câu hát rất hay “chim lấy được quả chín hồng tươi, ta cũng tìm lấy chi vài dăm quả” gợi lên sự chung sống hòa hợp, bình đẳng, khiêm nhường giữa con người với muông thú, thiên nhiên, chứ không phải dàn bẫy đánh bắt chim trời như thực tế đã nói ở trên.

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Chim di cư không chỉ là món quà của thiên nhiên. Chúng là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái: Diệt sâu bọ, phát tán hạt giống, giữ cân bằng cho đồng ruộng, rừng cây. Nơi nào chim còn về, nơi đó môi trường còn lành. Ngược lại, khi bầu trời vắng bóng cánh chim, ấy là lúc ta nên tự hỏi mình đã làm gì với mảnh đất của chính mình đang sống.

Để “đất lành” không chỉ còn là lời ví von, cần cả sự chung tay: Lực lượng chức năng kiên quyết xử lý, chính quyền địa phương tuyên truyền đến từng thôn xóm và mỗi người dân biết nói không với việc mua bán, tiêu thụ chim trời. Khi ấy, những đàn chim mới thực sự an tâm đáp xuống đất lành và câu hát về sự hòa hợp giữa người với thiên nhiên mới trọn vẹn ý nghĩa trên quê hương Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh còn đó đất lành, nhưng không phải là mãi mãi nếu mỗi người không thay đổi suy nghĩ và hành động ngay từ hôm nay.