Vẻ đẹp của bãi biển nổi tiếng nhất quê hương ca sĩ Nhật Kim Anh

Nhật Kim Anh vốn sở hữu chất giọng miền Nam ngọt ngào nhưng ít ai biết rằng, nữ ca sĩ lại sinh ra tại Thanh Hóa. Và khi nhắc đến Thanh Hóa, nhiều người sẽ nhớ đến ngay vùng đất sở hữu Sầm Sơn, một trong những bãi biển nổi tiếng và lâu đời của du lịch miền Bắc Trung Bộ.

Ca sĩ Nhật Kim Anh sinh ra tại Thanh Hóa.

Sầm Sơn gây ấn tượng bởi đường bờ biển dài, bãi cát rộng cùng không gian biển thoáng đãng. Vào mùa hè, nơi đây thường nhộn nhịp du khách tìm đến nghỉ dưỡng, tắm biển và thưởng thức hải sản.

Biển Sầm Sơn - bãi biển nổi tiếng xứ Thanh.

Trong những dịp lễ lớn, lượng khách đổ về Sầm Sơn cực lớn.

Điểm đặc trưng của Sầm Sơn là bãi biển trải dài với mặt nước rộng. Những ngày thời tiết đẹp, biển xanh, cát sáng màu và hàng cây ven đường tạo nên khung cảnh vừa khoáng đạt vừa dễ chịu.

Biển Sầm Sơn nhìn từ trên cao.

Một góc khác của Sầm Sơn.

Không chỉ có biển, Sầm Sơn còn sở hữu nhiều điểm tham quan gắn với cảnh quan tự nhiên và văn hóa địa phương. Du khách có thể ghé Hòn Trống Mái, đền Độc Cước hay núi Cô Tiên để kết hợp khám phá trong chuyến đi.

Khi đến với hòn Trống Mái trên dãy núi Trường Lệ ở Sầm Sơn du khách đều lưu lại những bức ảnh kỷ niệm

Trong đó, Hòn Trống Mái là một trong những hình ảnh quen thuộc khi nhắc đến Sầm Sơn. Hai khối đá nằm chồng lên nhau trên núi Trường Lệ, gắn với nhiều câu chuyện dân gian và thường được xem là biểu tượng của tình yêu, sự thủy chung.

Một nét thú vị khác của Sầm Sơn là nhịp sống ven biển. Từ sáng sớm, khu vực bãi biển đã bắt đầu nhộn nhịp khi người dân địa phương đưa thuyền, thúng và hải sản vào bờ. Du khách có thể bắt gặp những khoảnh khắc rất đời thường của một thành phố biển đang thức giấc.

Nhịp sống ven biển Sầm Sơn lúc bình minh. Nguồn: Threads @tmp2004

Ẩm thực cũng là một phần tạo nên sức hút của Sầm Sơn. Các loại hải sản tươi sống như tôm, cua, ghẹ, mực, ngao... xuất hiện trong nhiều hàng quán ven biển, mang đến lựa chọn phong phú cho du khách sau những giờ vui chơi.

Với cảnh biển rộng mở, nhiều điểm tham quan và không khí đặc trưng của một đô thị biển, Sầm Sơn từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách mỗi khi nhắc đến Thanh Hóa.

Đến Sầm Sơn, du khách đừng quên thưởng thức hải sản.

Và nếu có dịp tìm hiểu về nơi Nhật Kim Anh sinh ra, Sầm Sơn cũng là một địa danh đáng để ghé qua, nơi vẻ đẹp của biển hòa cùng nhịp sống bình dị của vùng đất ven biển xứ Thanh.