Phong Nha - Kẻ Bàng và Tà Xùa thắng 'Oscar du lịch'

Du khách khám phá hang Sơn Đoòng, hang động lớn nhất hành tinh, nằm trong vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng năm 2023. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tối 27/9, lễ trao giải World Travel Awards (WTA) 2026 khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương diễn ra tại Maldives, với nhiều giải được trao cho các điểm đến, doanh nghiệp và sản phẩm du lịch trong khu vực.

WTA thành lập năm 1993, thường được ví như "Oscar của ngành du lịch". Hệ thống giải gồm 3 cấp: quốc gia, khu vực và thế giới. Người chiến thắng được lựa chọn thông qua bình chọn trực tuyến của các chuyên gia trong ngành du lịch và người mua dịch vụ du lịch.

Tại cấp khu vực, Việt Nam được vinh danh "Điểm đến hàng đầu châu Á" và "Điểm đến di sản hàng đầu châu Á". Hà Nội nhận giải "Thành phố du lịch hàng đầu châu Á", trong khi TP.HCM được trao danh hiệu "Điểm đến du lịch kết hợp công việc hàng đầu châu Á".

Du lịch Việt Nam cũng ghi dấu ấn ở nhiều hạng mục khác khi hàng loạt doanh nghiệp, điểm đến và sản phẩm trong nước được xướng tên.

Phong Nha - Kẻ Bàng nhận "cú đúp"

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nhận 2 giải thưởng liên tiếp gồm "Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam" và "Vườn quốc gia hàng đầu châu Á" tại WTA 2026.

"Hai giải thưởng vừa là niềm vinh dự, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn về bảo tồn thiên nhiên và các giá trị Di sản thế giới. Bảo tồn sẽ luôn là nền tảng để Phong Nha - Kẻ Bàng phát triển du lịch bền vững và tiếp cận du khách quốc tế", ông Đinh Huy Trí, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nói.

Du khách khám phá hang Sơn Đoòng, hang động lớn nhất hành tinh, nằm trong vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng năm 2023. Ảnh: Linh Huỳnh.

VQG Phong Nha - Kẻ Bàng nằm tại tỉnh Quảng Bình (nay là Quảng Trị), có diện tích hơn 123.300 ha và được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới. Nơi đây nổi tiếng với hệ thống núi đá vôi hàng triệu năm tuổi, nhiều hang động và hệ sinh thái đa dạng.

VQG ghi nhận hơn 2.700 loài thực vật, khoảng 200 loài chim và 154 loài thú. Đây cũng là nơi có những hang động nổi tiếng như Sơn Đoòng, được giới thiệu là hang động lớn nhất thế giới và động Phong Nha với hệ thống sông ngầm, nhũ đá, măng đá.

Du khách đến Phong Nha - Kẻ Bàng có thể tham gia các tour khám phá hang động với hướng dẫn viên, trekking xuyên rừng, bơi trên sông, đu dây mạo hiểm hoặc quan sát động vật hoang dã, trong đó có cơ hội bắt gặp những loài quý hiếm như voọc Hà Tĩnh.

Nhiều khu lưu trú và lodge sinh thái quanh vườn quốc gia cũng cung cấp các trải nghiệm nghỉ dưỡng gần thiên nhiên, kết hợp hoạt động bảo tồn và hỗ trợ cộng đồng địa phương.

Tà Xùa lần đầu được vinh danh

Tà Xùa nhận giải "Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2026", lần đầu góp mặt tại giải thưởng và giành giải ở hạng mục này.

Hồi tháng 7, WTA công bố danh sách đề cử khu vực châu Á. Tà Xùa cùng Ninh Bình là 2 đại diện của Việt Nam tranh tài với Koh Kood (Thái Lan), Melaka (Malaysia), Morioka (Nhật Bản), đảo Sumba (Indonesia) và Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc).

Du khách "săn mây" tại Đỉnh Gió (xã Tà Xùa, Sơn La) hồi tháng 11/2025. Ảnh: Diệp Hữu Đạt.

Tà Xùa nằm ở độ cao hơn 2.800 m so với mực nước biển, thuộc xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La, giáp xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai. Địa danh này cách Hà Nội khoảng 240 km, có khí hậu mát mẻ quanh năm và nổi tiếng với hoạt động săn mây từ tháng 10 đến tháng 4.

Địa hình Tà Xùa có những đoạn đường hẹp, dốc, hai bên là vực sâu. Ngoài di chuyển bằng xe máy hoặc ôtô, du khách có thể trekking lên đỉnh Tà Xùa theo các cung đường có độ dài khác nhau từ phía Yên Bái hoặc Sơn La.

Nhiều điểm đến khác được xướng tên

Quần thể Tam Chúc nhận hai giải "Điểm tham quan du lịch văn hóa hàng đầu châu Á 2026" và "Điểm tham quan du lịch văn hóa hàng đầu Việt Nam 2026". Đây là khu du lịch - văn hóa - tâm linh lớn, nối liền 4 tỉnh Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên và Phú Thọ.

Quần thể có cảnh quan rộng lớn, với núi và hồ tạo thành thế "Tiền Lục nhạc, hậu Thất tinh". Ba mặt được bao bọc bởi dãy núi Thất Tinh, trong khi phía trước hồ có 6 quả núi nhô lên, được ví như 6 quả chuông của nhà Phật.

Chùa Tam Chúc gồm các công trình chính như Tháp Ngọc, Điện Tam Thế, Điện Giáo Chủ, Điện Quán Âm, Nhà thờ Tổ, Nhà Tứ Ân và Cổng Tam Quan nội.

Bên trong chùa Tam Chúc trước ngày Đại lễ Phật đản Vesak 2025. Ảnh: Chùa Tam Chúc.

Ở các hạng mục khác, Cảng Du lịch Quốc tế Hạ Long được vinh danh "Cảng du lịch du thuyền hàng đầu châu Á", trong khi Mộc Châu nhận giải "Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu châu Á 2026", lần thứ 5 liên tiếp kể từ năm 2022.