Ba tháng “nước rút” giải ngân vốn đầu tư công

Thời gian không còn nhiều, thành phố cần xem xét khối lượng thực tế của từng công trình và số hồ sơ đủ điều kiện thanh toán. Muốn giải ngân hết VĐTC, Đồng Nai cần rà soát từng dự án, xem dự án nào có mặt bằng, có khả năng thi công nhanh để thanh toán thì cần dồn lực làm ngay. Các dự án còn vướng mắc phải làm rõ vướng mắc ở đâu, đơn vị nào chịu trách nhiệm và thời gian xử lý xong. Một dự án chậm vài tuần có thể chưa ảnh hưởng nhiều đến tiến độ giải ngân VĐTC. Nhưng hàng chục dự án cùng chậm tiến độ sẽ khiến hàng ngàn tỷ đồng vốn nằm ngoài nền kinh tế.

Tại Đồng Nai, điểm nghẽn lớn trong giải ngân VĐTC vẫn là mặt bằng. Với những công trình giao thông quy mô lớn, một đoạn mặt bằng chưa bồi thường giải phóng xong có thể khiến việc thi công bị ngắt quãng. Vì vậy, giải phóng mặt bằng phải được xem là nhiệm vụ trọng tâm để ưu tiên nguồn lực thực hiện. Chính quyền nơi có dự án cũng cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan để giải quyết kịp thời những vị trí đang gặp vướng mắc.

Vật liệu cho các dự án cũng là vấn đề không thể xem nhẹ. Có mặt bằng nhưng thiếu đất, đá, cát thì công trình vẫn không thể thi công. Do đó, thành phố cần chủ động cân đối nguồn cung cho các dự án trọng điểm, tháo gỡ những điểm nghẽn thuộc thẩm quyền, bảo đảm vật liệu đến được công trường đúng lúc.

Đồng Nai đang có nhiều dự án hạ tầng lớn, nhất là các công trình kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành và mạng lưới giao thông liên vùng. Đây là những dự án có thể mở thêm không gian phát triển, giảm chi phí logistics, tạo dư địa thu hút đầu tư. Vì vậy, chậm một ngày không chỉ là chậm một khoản vốn thanh toán mà còn làm chậm khả năng khai thác của một công trình mới.

Thành phố đang rà soát từng dự án, từng chủ đầu tư xem đơn vị nào chậm tiến độ, nguyên nhân chậm do đâu, phần vốn nào có thể giải ngân trong tháng 10, 11, 12. Từ đó, điều chuyển vốn khỏi những dự án không còn khả năng giải ngân sang dự án có khối lượng và khả năng hấp thụ vốn tốt hơn, đúng quy định. Quan điểm của thành phố là VĐTC không “đứng chờ” một dự án “đóng băng”, trong khi ở nơi khác đang thiếu vốn thi công.

Kết quả giải ngân VĐTC của Đồng Nai đạt được sau 9 tháng rất đáng ghi nhận. Thế nhưng đây chưa phải là thành tích để bằng lòng, vì khối lượng công việc còn lại rất nhiều và cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, mục tiêu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch không đồng nghĩa với việc giải ngân bằng mọi giá. VĐTC chỉ nên giải ngân khi có khối lượng thực tế, đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng công trình. Bởi vì hiệu quả của đầu tư công không nằm ở số tiền đã chi, mà là ở giá trị công trình tạo ra và năng lực tăng trưởng được mở thêm cho thành phố.