Gia Lai chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy Ethanol An Khê vốn hơn 1.741 tỷ đồng

Khu vực triển khai Dự án Nhà máy Ethanol An Khê tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Công Thương)

Theo thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, quyết định số 4216 của UBND tỉnh xác định Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi là nhà đầu tư dự án. Nhà máy được xây dựng tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai, trên diện tích khoảng 80.130 m², thời hạn hoạt động 50 năm.

Trong tổng vốn đầu tư 1.741,844 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 558,449 tỷ đồng và vốn vay 1.183,395 tỷ đồng.

Dự án hướng tới sản xuất Ethanol dùng cho nhiên liệu, Alcohol dùng cho thực phẩm, điện, CO2 lỏng, men sấy khô và dầu Fusel. Công suất thiết kế gồm 200.000 lít Ethanol/ngày; 21 triệu lít Alcohol/năm; 90 tấn CO2 lỏng/ngày; 11,2 tấn men sấy khô/ngày; 0,5 tấn dầu Fusel/ngày và sản xuất điện công suất 7 MW.

Theo tiến độ được chấp thuận, trong quý IV/2026, nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục đầu tư. Dự án dự kiến khởi công xây dựng trong quý I/2027 và hoàn thành, đưa vào hoạt động trong quý III/2028.

Cùng với yêu cầu về tiến độ, tỉnh Gia Lai đặt ra các điều kiện về bảo vệ môi trường, nhất là trong trường hợp Nhà máy Ethanol vận hành cùng các nhà máy đường và điện hiện hữu. Nhà đầu tư phải lập hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường, đánh giá tổng hợp các vấn đề môi trường khi vận hành các nhà máy, đồng thời xây dựng giải pháp, công trình bảo vệ môi trường và phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố.

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi cũng được yêu cầu cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại 3 lò hơi hiện hữu, bảo đảm đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Các lò đốt đầu tư mới tại nhà máy điện và Nhà máy Ethanol phải áp dụng công nghệ hiện đại, thiết bị mới nhằm giảm thiểu phát sinh ô nhiễm.

Tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương tham vấn ý kiến cộng đồng, hỗ trợ cải thiện hạ tầng giao thông, an sinh xã hội và ưu tiên sử dụng lao động địa phương khi nhà máy đi vào hoạt động.

Sau 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, nếu nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký mà không có lý do chính đáng, dự án sẽ bị thu hồi chủ trương đầu tư.