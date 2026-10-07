Tăng tốc từ cơ sở

CCHC ở cấp xã không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn trực tiếp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các TTHC thiết yếu. Những tháng cuối năm, các xã, phường đang tập trung rà soát từng nhiệm vụ, chỉ tiêu, nhất là những nội dung còn đạt thấp hoặc chưa đạt yêu cầu. Qua đó, xác định rõ hạn chế, tập trung khắc phục, từng bước nâng chất lượng phục vụ người dân, tổ chức.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thất Khê hướng dẫn người dân sử dụng "Trạm Dịch vụ công số" thực hiện thủ tục hành chính

Bên cạnh kết quả tích cực, qua rà soát 9 tháng cho thấy chất lượng giải quyết TTHC ở cấp xã vẫn là điểm cần tập trung khắc phục. Đến ngày 15/9/2026, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn cấp xã đạt 96,38%, trong khi cấp tỉnh đạt 99,98%. Toàn tỉnh còn 7.558 hồ sơ quá hạn, trong đó cấp xã chiếm 7.507 hồ sơ.

Đây không chỉ là vấn đề về tiến độ giải quyết công việc mà còn tác động trực tiếp đến kết quả đánh giá Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Để tháo gỡ vướng mắc, cuối tháng 9/2026, Văn phòng UBND tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu CCHC thuộc lĩnh vực Văn phòng UBND tỉnh phụ trách đối với 11 UBND xã, phường.

Ông Nguyễn Minh Chí, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra cho biết: Qua kiểm tra, nhiều tồn tại, hạn chế của các xã, phường đã được thành viên đoàn chỉ ra như hồ sơ phát sinh chậm hạn, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai; số lượng TTHC niêm yết, công khai chưa thống nhất...

Từ kết quả kiểm tra thực tế, các xã, phường đang tập trung rà soát nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và thời gian xử lý đối với từng hồ sơ, từng nhóm nhiệm vụ. Mục tiêu là xử lý dứt điểm hồ sơ đã quá hạn, đồng thời kiểm soát chặt ngay từ khâu tiếp nhận, không để phát sinh hồ sơ chậm do nguyên nhân chủ quan.

Ông Lương Văn Bính, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bình cho biết: Đoàn kiểm tra đã chỉ ra tỷ lệ hồ sơ quá hạn của xã còn nhiều. Vì vậy, trong những tháng cuối năm, chúng tôi sẽ lập danh sách cụ thể đến từng hồ sơ, từng lĩnh vực, cán bộ xử lý; xử lý ngay những hồ sơ đủ điều kiện, cập nhật đúng trạng thái trên hệ thống và thực hiện xin lỗi cá nhân, tổ chức đối với 100% hồ sơ trễ hẹn.

Sơ với Kế hoạch CCHC năm 2026, sau 9 tháng đầu năm toàn tỉnh đã hoàn thành 20/49 nhiệm vụ CCHC; 29 nhiệm vụ còn lại cơ bản là nhiệm vụ thường xuyên, đang được các cơ quan, đơn vị nỗ lực triển khai. Thời gian còn lại của năm không nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn, đòi hỏi từng địa phương phải tăng tốc, bám sát tiến độ, xác định rõ việc cần làm, trách nhiệm của từng bộ phận, cán bộ, không để công việc dồn vào cuối năm.

Thời điểm này là chặng nước rút để các xã, phường tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu CCHC, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cách vận hành bộ máy sau hơn một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Tin tưởng rằng, với sự quan tâm của cơ quan chức năng, tinh thần trách nhiệm, chủ động của chính quyền cấp xã, từng nhiệm vụ được rà soát, từng khâu sẽ được khắc phục, hoàn thành tốt chỉ tiêu đã đặt ra, góp phần đưa CCHC đi vào thực chất, hiệu quả.