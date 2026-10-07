Hàng loạt cửa hàng treo biển chuyển địa điểm, trả mặt bằng cho trục Quốc lộ 1A qua Hà Nội

Dự án trục Quốc lộ 1A có chiều dài khoảng 36,3km, đi qua 18 xã, phường của Hà Nội, với tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Tuyến đường được thiết kế với mặt cắt ngang 90m, gồm 16 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h.

Theo ghi nhận, những ngày đầu tháng 10, tại khu vực đường Giải Phóng, nơi nằm trong phạm vi triển khai dự án mở rộng trục Quốc lộ 1A, nhiều hộ dân và cơ sở kinh doanh đang chủ động thu dọn, vận chuyển tài sản để chuẩn bị bàn giao mặt bằng.

Một số hộ dân sau khi thống nhất phương án đã bắt đầu tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng. Đồ đạc trong nhà được thu dọn, vận chuyển trước khi các hạng mục công trình được phá dỡ.

Không khí chuẩn bị bàn giao mặt bằng cũng thể hiện rõ tại các cơ sở kinh doanh dọc đường Giải Phóng.

Nhiều cửa hàng đã đóng cửa, treo biển thông báo chuyển địa điểm hoặc thanh lý hàng hóa để phục vụ việc di dời.

Các biển thanh lý hàng hóa xuất hiện ngày càng nhiều trên mặt phố. Một số cửa hàng đã thu dọn phần lớn hàng hóa, chuẩn bị rời khỏi vị trí kinh doanh hiện tại.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Anh Thơ cho biết gia đình bà cũng như nhiều hộ dân trong khu vực cơ bản đồng thuận với chủ trương và phương án phục vụ dự án mở rộng trục Quốc lộ 1A.

“Chúng tôi sẵn sàng bàn giao mặt bằng khi có thông báo của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, điều người dân quan tâm nhất hiện nay là phương án tái định cư. Việc sớm xác định nơi ở mới là rất cần thiết để các gia đình chủ động ổn định cuộc sống, cho gia đình”, bà Thơ chia sẻ.

Nhiều căn nhà, cửa hàng kinh doanh đã thu dọn, tháo dỡ gần như toàn bộ chỉ còn lại khung nhà.

Những cửa hàng khoá cửa, thu dọn hàng hoá và thông báo chuyển địa điểm trên đường Giải Phóng.

Hàng loạt cửa hàng đóng cửa trên tuyến đường Giải Phóng.