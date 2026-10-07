Phú Thọ thành lập Cụm công nghiệp Tiến Sơn rộng 74,75 ha, vốn hơn 732 tỷ đồng

Ảnh minh họa. (Nguồn: phutho.gov.vn)

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 3409/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Tiến Sơn, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ. Theo quyết định, Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Bất động sản An Hưng là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Cụm công nghiệp Tiến Sơn được định hướng phát triển theo mô hình đa ngành, ưu tiên các lĩnh vực chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghiệp sạch và những ngành, nghề có khả năng liên kết trong chuỗi sản xuất. Việc thu hút dự án phải phù hợp với Quy hoạch tỉnh Phú Thọ, quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tỉnh cũng ưu tiên các dự án thuộc danh mục ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, sử dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng đất hiệu quả và có khả năng tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất. Các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật có thể được xem xét tiếp nhận nếu đáp ứng yêu cầu về quy hoạch và định hướng phát triển của cụm công nghiệp.

Về hạ tầng, dự án được triển khai trên diện tích 74,75 ha, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp.

Tổng mức vốn đầu tư được xác định là 732,064 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn gồm 150 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, chiếm 20,49% tổng vốn đầu tư. Phần còn lại 582,064 tỷ đồng, tương đương 79,51%, được huy động từ vốn vay các tổ chức tín dụng.

Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

UBND tỉnh Phú Thọ giao Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Bất động sản An Hưng chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác của hồ sơ dự án; tổ chức triển khai đúng nội dung, tiến độ được phê duyệt, thu hút các dự án thứ cấp phù hợp ngành nghề và giám sát việc xây dựng theo quy hoạch.

Nhà đầu tư đồng thời phải hoàn tất các thủ tục về đất đai, chuyển mục đích sử dụng rừng, phối hợp với UBND xã Liên Sơn thực hiện các thủ tục thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; thực hiện thủ tục môi trường và bố trí hệ thống xử lý nước thải tập trung, bảo đảm yêu cầu về môi trường đối với khu dân cư, công trình công cộng.

Các Sở Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND xã Liên Sơn cùng các cơ quan liên quan phối hợp kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục theo chức năng, bảo đảm tiến độ dự án.