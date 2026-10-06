Xem livestream thấy vợ uống bia, chồng châm lửa đốt nhà bố mẹ vợ

Ngày 6/10, tin từ Công an xã M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Y Chương Byă (21 tuổi, trú tại xã M'Đrắk) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Y Chương Byă và chị H Yo Byă (19 tuổi) kết hôn, sau đó sống chung tại nhà bố mẹ vợ.

Trưa 26/7, chị H Yo Byă đến dự một buổi liên hoan trên địa bàn xã. Khoảng 13h cùng ngày, Y Chương Byă nhìn thấy một đoạn video phát trực tiếp trên Facebook, ghi lại cảnh vợ đang uống bia và nhảy cùng một số phụ nữ tại buổi liên hoan.

Do không muốn vợ uống bia, Y Chương Byă gọi điện yêu cầu chị H Yo Byă về nhà nhưng người vợ không đồng ý.

Đến khoảng 15h, bực tức vì vợ vẫn chưa trở về, Y Chương Byă được cho là đã đập phá nhiều tài sản trong nhà. Sau đó, người này vào phòng ngủ, lấy quần áo gom thành đống trước cửa phòng rồi tưới xăng và châm lửa đốt.

Ngọn lửa sau đó cháy lan, làm hư hỏng hai phòng trong nhà bố mẹ vợ. Sau khi gây ra vụ việc, Y Chương Byă rời khỏi hiện trường và về nhà mẹ đẻ.

Công an xã M'Đrắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ mức độ thiệt hại tài sản và các tình tiết liên quan để xử lý Y Chương Byă theo quy định pháp luật.