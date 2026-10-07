Gỡ vướng cho dự án tồn đọng, kéo dài

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) được tái khởi động xây dựng từ quý III/2026 tại Quyết định số 3605/UBND ngày 12/8/2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài; Chính phủ ban hành Nghị định số 147/2026/ NĐ-CP về hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài. Các địa phương đã và đang tích cực vào cuộc, mạnh tay xử lý vi phạm, tránh lãng phí nguồn lực, tạo tiền đề cho kinh tế tăng trưởng.

Quyết liệt từ thực tiễn địa phương

Ngay sau khi Trung ương ban hành các chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, thành phố Đà Nẵng đã chủ động triển khai, ban hành cơ chế, chính sách cụ thể. Quan điểm nhất quán của thành phố là “Đồng hành tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các dự án nhưng không hợp thức hóa sai phạm”. Đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định công bố danh mục gồm 354 dự án, đất đai áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù cần được tập trung tháo gỡ, hoàn thành xử lý 206/354 dự án, đạt 58,2%. Lũy kế đến nay, 1.985/2.035 dự án tồn đọng, kéo dài đã được hoàn thành xử lý, đạt 97,5% theo Kết luận số 77-KL/TW ngày 2/5/2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15, Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 147/2026/NĐ- CP của Chính phủ. Nhiều dự án đang được thành phố tích cực tháo gỡ vướng mắc như: Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An ở xã Duy Nghĩa, Khu đô thị quốc tế Đa Phước ở phường Hải Châu…

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, hiện khối lượng công việc còn lớn, một số dự án vẫn còn vướng mắc về công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đất đai… Do đó, các cơ quan, đơn vị liên quan phải xác định và coi tiến độ thực hiện dự án là nhiệm vụ trọng tâm, chuyển mạnh từ quản lý thủ tục sang tổ chức thực hiện, bảo đảm có kết quả, sản phẩm cụ thể. “Các bên liên quan cần nhận định từ sớm, từ xa những việc nào có nguy cơ chậm và xác định ngay nguyên nhân, điểm nghẽn để có hướng xử lý. Đặc biệt chấn chỉnh tình trạng sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm”, đồng chí Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Nhiều địa phương khác cũng tích cực tháo gỡ các dự án tồn đọng. Theo Báo cáo số 117- BC/UBKTTW ngày 10/8/2026 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tính đến tháng 7, nhiều địa phương tích cực xử lý tồn đọng như: thành phố Hải Phòng đã hoàn thành việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 239 dự án, trong tổng số 249 dự án tồn đọng kéo dài; kết quả tương tự tại thành phố Huế là 161/177, tỉnh Tuyên Quang là 51/56 dự án... Đây đều là những địa phương triển khai giải pháp quyết liệt, tháo gỡ những điểm nghẽn về đất đai, hạ tầng, giải phóng mặt bằng, góp phần tránh lãng phí, phát huy hiệu quả nguồn lực vốn trước đây “đóng băng” trong các dự án.

Triệt để xử lý vướng mắc

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, công tác xử lý các dự án tồn đọng vẫn chưa đạt so với yêu cầu. Tính đến ngày 5/9, thành phố có tổng số 1.338 dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài, quy mô diện tích hơn 30.691ha với tổng giá trị đầu tư 658.084 tỷ đồng. Trong đó 417 dự án đã xử lý theo Kế hoạch số 34/KH-UBND với 17.000ha đất và có tổng giá trị đầu tư 206.000 tỷ đồng. 921 dự án còn lại đang rà soát và hoàn tất tháo gỡ 233 dự án, chiếm 25,3%.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy cho biết, một số cơ quan, đơn vị vẫn thận trọng quá mức, lúng túng trong tham mưu, đề xuất phương án xử lý các hồ sơ phức tạp. Các dự án tồn đọng phần lớn có tính chất pháp lý phức tạp, kéo dài qua nhiều thời kỳ, liên quan nhiều lĩnh vực, do đó, việc xử lý không thể chỉ dựa vào một cơ quan chuyên môn mà phải có sự phối hợp liên ngành, liên cấp, thậm chí phải chờ kết luận hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền Trung ương. Ngoài ra, công tác xác định giá đất, xác định nghĩa vụ tài chính đất đai đối với một số dự án còn gặp nhiều khó khăn… Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cũng yêu cầu các đơn vị tận dụng tối đa nền tảng pháp lý mới, giao các sở, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc theo nguyên tắc cốt lõi, tách bạch, rõ ràng, không lấy cớ trì hoãn, phải đưa công trình vào vận hành ngay để phục vụ Nhân dân.

Hà Nội cũng là địa phương có nhiều dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai. Mới đây, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã mạnh tay thu hồi 24 dự án, trong đó có nhiều dự án sử dụng đất quy mô lớn; yêu cầu các chủ đầu tư chủ động rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án; khẩn trương liên hệ, phối hợp các sở, ngành, ủy ban nhân dân các xã, phường để hoàn thành các thủ tục theo quy định; tập trung nguồn lực triển khai đối với những dự án đã được phê duyệt theo đúng tiến độ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, chủ trương xuyên suốt của thành phố là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện tối đa cho các chủ đầu tư có cam kết và có năng lực để thực hiện ngay các dự án, đưa đất vào sử dụng; kiên quyết xử lý, thu hồi những dự án chủ đầu tư cố tình không hợp tác, không phối hợp. Thành phố đã yêu cầu các sở, ngành chia thành năm nhóm xử lý gắn với địa chỉ, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và từng dự án để có giải pháp xử lý phù hợp các dự án chậm triển khai.

Văn phòng Trung ương Đảng mới đây đã ban hành Công văn số 5315-CV/VPTW ngày 27/9/2026 thông báo ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Công văn nêu rõ yêu cầu khẩn trương rà soát kỹ các dự án, không để xảy ra trường hợp còn dự án tồn đọng nhưng không được tổng hợp, xem xét xử lý, tháo gỡ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Đông đảo người dân và doanh nghiệp đều cho rằng, đây là kim chỉ nam để các địa phương mạnh dạn ban hành các chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy triển khai các dự án tồn đọng, kéo dài.