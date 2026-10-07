Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 7/10: TP HCM giao hơn 700 ha đất cho Thadico và Becamex

TP HCM giao hơn 700 ha đất cho Thadico và Becamex

TP HCM vừa giao, cho thuê khoảng 708 ha đất cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khu công nghiệp Thadico - Bình Dương và Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP để triển khai các dự án công nghiệp, đô thị. Cả hai trường hợp đều thuộc diện Nhà nước giao, cho thuê đất không qua đấu giá, đấu thầu.

Trong đó, Thadico - Bình Dương được thuê hơn 701 ha tại các phường Bình Cơ và Tân Uyên để đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí, thời hạn 50 năm, trả tiền thuê hằng năm. Gần 194 ha đất xây dựng hạ tầng dùng chung không phải nộp tiền thuê; hơn 507 ha còn lại được xem xét miễn tiền thuê trong thời gian xây dựng cơ bản và hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định.

Thadico - Bình Dương được thuê hơn 701 ha tại các phường Bình Cơ và Tân Uyên để đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí, thời hạn 50 năm.

Becamex được giao khoảng 7,2 ha tại phường Thới Hòa để thực hiện Khu dân cư Ấp 5C, thời hạn sử dụng đến ngày 7/5/2059. Trong đó, hơn 3,4 ha đất ở liên kế phố phải nộp tiền sử dụng đất; hơn 3,7 ha đất công viên, giao thông, hành lang điện và cấp thoát nước không thu tiền. Becamex có trách nhiệm tự đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng và bàn giao cho cơ quan chuyên ngành quản lý.

Thadico - Bình Dương là thành viên THACO, trong khi Becamex là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, đô thị. Hiện UBND TP HCM đại diện phần vốn Nhà nước tại Becamex với tỷ lệ sở hữu 95,44%.

Doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng hơn 120%

9 tháng đầu năm, hơn 2.800 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 123% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương bình quân khoảng 312 doanh nghiệp rời thị trường mỗi tháng.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong cùng thời gian, hơn 2.900 doanh nghiệp bất động sản quay trở lại hoạt động, giảm 17,3%. Trong khi đó, hơn 4.500 doanh nghiệp mới được thành lập, tăng 10% so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp rút lui tăng trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn đối mặt với thanh khoản thấp và chi phí vốn cao. Bộ Xây dựng cho biết 9 tháng qua, cả nước ghi nhận hơn 100.000 giao dịch bất động sản thành công, giảm hơn 36% so với cùng kỳ.

Tồn kho bất động sản tại các dự án của chủ đầu tư khoảng 39.300 sản phẩm. Riêng căn hộ chung cư tồn kho hơn 12.800 căn, tăng 22% so với quý trước và gần gấp 4 lần cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, một số khoản vay mua nhà đã chuyển sang lãi suất thả nổi khoảng 13-15%/năm, thậm chí 15-16%/năm. Chi phí vốn tăng gây áp lực lên khả năng vay mua nhà, đồng thời tạo thêm sức ép dòng tiền đối với các chủ đầu tư, nhất là doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy cao hoặc có dự án kéo dài.

Cần Thơ chấp thuận dự án nhà ở xã hội 1.200 tỷ đồng tại Thốt Nốt

UBND TP Cần Thơ vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường Thốt Nốt, với tổng vốn khoảng 1.210 tỷ đồng, quy mô tối thiểu 960 căn hộ.

Dự án do Liên danh Công ty CP Toàn Cầu Invest và Công ty CP Tập đoàn Minh Đô làm chủ đầu tư. Trong đó, Toàn Cầu Invest góp 60% vốn và đại diện liên danh triển khai dự án; Minh Đô góp 40%.

UBND TP Cần Thơ vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường Thốt Nốt.

Dự án được triển khai trên ba ô đất NOXH-01, NOXH-02 và NOXH-03 thuộc Khu tái định cư phường Thốt Nốt, tổng diện tích khoảng 11.846 m². Công trình gồm các tòa chung cư nhà ở xã hội kết hợp dịch vụ, mật độ xây dựng tối đa 60%, cao tối đa 16 tầng và một tầng hầm, cung cấp ít nhất 960 căn hộ.

Tổng vốn đầu tư dự kiến 1.210 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư hơn 430,7 tỷ đồng, tương đương 35,6%; phần còn lại được huy động từ tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, thời gian thực hiện 48 tháng kể từ khi được giao đất, nhưng không quá ngày 31/5/2030. Thành phố yêu cầu chủ đầu tư bảo đảm năng lực tài chính, triển khai đúng tiến độ và tuân thủ các quy định về đất đai, xây dựng, môi trường và kinh doanh nhà ở xã hội.

Bắc Ninh đặt mục tiêu hoàn tất GPMB 600ha đất nông nghiệp sân bay Gia Bình trong tháng 10

Bắc Ninh đặt mục tiêu hoàn thành dứt điểm bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 600ha đất nông nghiệp phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình ngay trong tháng 10/2026.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Bắc Ninh, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp tại các phường Gia Bình, Nhân Thắng và Lương Tài đã hoàn thành 100%, với tổng diện tích hơn 1.195ha. Tuy nhiên, một số khu vực vẫn còn vướng mắc liên quan đến đất ở, giấy tờ quyền sử dụng đất, nguồn gốc đất, chênh lệch diện tích và kiến nghị của người dân.

Bắc Ninh đặt mục tiêu hoàn thành dứt điểm bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 600ha đất nông nghiệp phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình ngay trong tháng 10/2026.

Tại cuộc họp ngày 4/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh yêu cầu các địa phương đẩy nhanh phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Phường Gia Bình và Nhân Thắng được yêu cầu hoàn thành phương án đối với đất nông nghiệp trước ngày 20/10.

Tại xã Đại Lai, chủ đầu tư phải bố trí vốn chi trả phần diện tích đã được phê duyệt trước ngày 10/10. Xã Lâm Thao được yêu cầu hoàn thành chi trả trước ngày 7/10.

Dự án sân bay Gia Bình có tổng diện tích hơn 1.900ha cần giải phóng mặt bằng, gồm hơn 1.195ha đất nông nghiệp, 53,4ha đất ở và hơn 531ha đất khác. Thành phố yêu cầu các đơn vị bám sát tiến độ, xử lý kịp thời các vướng mắc để bảo đảm tiến độ dự án trọng điểm.

Địa ốc Phú Long bị phạt 85 triệu đồng vì chậm công bố thông tin

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt Công ty CP Địa ốc Phú Long 85 triệu đồng do chậm công bố thông tin theo quy định.

Theo Quyết định 567/QĐ-XPHC, doanh nghiệp đã công bố thông tin chậm từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn quy định cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Các tài liệu bị công bố chậm gồm báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2024, năm 2024 và năm 2025. Doanh nghiệp đồng thời chậm công bố báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên năm 2025 và năm 2025.

Địa ốc Phú Long bị phạt theo quy định tại Nghị định 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 306/2025/NĐ-CP.

Việc chậm công bố các thông tin liên quan đến sử dụng vốn trái phiếu và tình hình tài chính có thể ảnh hưởng đến khả năng theo dõi tình hình hoạt động, nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp của nhà đầu tư và trái chủ.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu doanh nghiệp này bị xử phạt liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin. Tháng 6/2024, Địa ốc Phú Long từng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt do không công bố thông tin theo quy định.