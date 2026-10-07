Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ra công điện khẩn, yêu cầu rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, đất đai bỏ hoang tại 6 phường

Đến từng dự án, từng khu đất, đối chiếu hồ sơ pháp lý với hiện trạng thực tế

Ngày 6/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Một góc đô thị Vinh. Ảnh: Sách Nguyễn

Theo Công điện, thời gian qua trên địa bàn các phường nêu trên còn một số dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận hoặc lựa chọn nhà đầu tư, giao đất, cho thuê đất nhưng chậm triển khai hoặc kéo dài nhiều năm. Một số khu đất chưa được đưa vào sử dụng, để trống, sử dụng kém hiệu quả, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị và gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Để rà soát đầy đủ, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có phương án xử lý dứt điểm, khơi thông nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả đầu tư và chỉnh trang đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức tổng rà soát các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn 6 phường có dấu hiệu chậm tiến độ, không triển khai, ngừng triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng, để đất trống, bỏ hoang hoặc sử dụng kém hiệu quả.

Việc rà soát phải thực hiện đến từng dự án, từng khu đất, đối chiếu hồ sơ pháp lý với hiện trạng thực tế; xác định rõ tình trạng pháp lý, tiến độ được chấp thuận, tình hình thực hiện dự án, giao đất/cho thuê đất và sử dụng đất, thời gian chậm tiến độ, nguyên nhân, trách nhiệm, khó khăn, vướng mắc, căn cứ pháp lý và phương án xử lý cụ thể.

Không để dự án kéo dài, đất đai bị bỏ hoang

UBND tỉnh yêu cầu phân loại rõ các dự án để có hướng xử lý phù hợp. Trong đó, nhóm thứ nhất là các dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm đưa đất vào sử dụng, để đất trống, bỏ hoang hoặc triển khai không đúng tiến độ.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh.

Nhóm thứ hai gồm các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận hoặc lựa chọn nhà đầu tư nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất và kéo dài, chậm hoặc không triển khai.

Ngoài ra, các dự án đã triển khai một phần nhưng ngừng thi công, dở dang kéo dài; dự án còn khó khăn, vướng mắc khách quan cần cơ quan nhà nước xử lý; hoặc dự án mà nhà đầu tư không còn khả năng, không có quyết tâm thực hiện, không còn đủ điều kiện tiếp tục triển khai cũng phải được rà soát, phân loại.

Đối với những trường hợp này, cơ quan chức năng phải xem xét phương án xử lý phù hợp, trong đó có thể **chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy định**.

Giao rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành và địa phương

Theo Công điện, Sở Tài chính được giao chủ trì rà soát các dự án đầu tư ngoài ngân sách không thuộc nhóm dự án nhà ở do Sở Xây dựng chủ trì, tập trung vào các dự án thương mại, dịch vụ, du lịch, sản xuất kinh doanh và các dự án khác đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc lựa chọn nhà đầu tư nhưng chậm triển khai, không triển khai hoặc ngừng hoạt động kéo dài.

Sở Xây dựng chủ trì rà soát các dự án khu đô thị, khu nhà ở, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và các dự án có chức năng nhà ở trên địa bàn 6 phường; phối hợp với UBND các phường kiểm tra hiện trạng từng dự án.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát các dự án đã được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chậm đưa đất vào sử dụng, không sử dụng đất, sử dụng không đúng mục đích hoặc có diện tích đất để trống, bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả.

Đối với từng dự án, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải xác định rõ diện tích đã giao, cho thuê; thời điểm bàn giao trên thực địa; thời hạn sử dụng đất; diện tích đã đưa vào sử dụng và chưa sử dụng; thời gian chậm đưa đất vào sử dụng; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính; tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai và việc gia hạn sử dụng đất, nếu có.

UBND các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò chịu trách nhiệm trực tiếp về tính đầy đủ, chính xác của danh mục dự án trên địa bàn; khẩn trương kiểm tra thực địa từng dự án, từng khu đất và cung cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin cho các sở liên quan.

Trường hợp phát hiện dự án, khu đất có dấu hiệu chậm triển khai, bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc vi phạm nhưng chưa có trong danh mục rà soát của các sở, ngành, UBND các phường phải chủ động bổ sung, báo cáo ngay cơ quan chủ trì, không để bỏ sót dự án, khu đất có nguy cơ gây lãng phí.

UBND tỉnh yêu cầu các sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; UBND 6 phường hoàn thành rà soát, gửi kết quả và danh mục dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn được giao về Sở Tài chính trước ngày 25/10/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu quá trình thực hiện phải bảo đảm thống nhất dữ liệu giữa hồ sơ đầu tư, quy hoạch, xây dựng và đất đai; không bỏ sót, không trùng lặp, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không đề xuất tiếp tục kéo dài, gia hạn đối với dự án không đủ căn cứ hoặc nhà đầu tư không còn khả năng triển khai thực tế.