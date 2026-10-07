Người dân băn khoăn, chính quyền lắng nghe, 'gỡ khó'

Người dân quan tâm từng thửa đất

Trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Tiến Thắng Nguyễn Khắc Hài cho biết, địa phương vừa triển khai hàng loạt hội nghị nhằm trao đổi thông tin với người dân liên quan đến dự án Khu công nghiệp Tiến Thắng. Theo ông Nguyễn Khắc Hài, đa phần người dân tại các thôn Bạch Trữ, Phú Mỹ, Văn Lôi, Cư An, Phú Hữu (khu vực ảnh hưởng trực tiếp) đều đồng thuận với chủ trương triển khai dự án có ý nghĩa vô cùng to lớn này.

Sơ đồ tổ chức không gian cảnh quan quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Tiến Thắng. Ảnh: Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Tiến Thắng

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Tiến Thắng cũng thừa nhận, vẫn còn một số ý kiến băn khoăn, tâm tư của người dân.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong quá trình triển khai các thủ tục giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Khu công nghiệp Tiến Thắng, tại các hội nghị có sự góp mặt của lãnh đạo UBND xã Tiến Thắng, người dân đã trực tiếp nêu ý kiến, đề nghị làm rõ về nguồn gốc và diện tích thực tế thu hồi, nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ đối với phần đất bị thu hồi.

Lãnh đạo xã Tiến Thắng trao đổi với người dân liên quan đến công tác GPMB cho dự án Khu công nghiệp Tiến Thắng - giai đoạn 1. Ảnh: Mạnh Thắng

Bên cạnh vấn đề đất đai; vấn đề tài sản và công trình đã đầu tư trên đất cũng được người dân quan tâm sâu sắc. Thực tế, trong khu vực GPMB dự án Khu công nghiệp Tiến Thắng, do nhiều nguyên nhân khác nhau, đã và đang tồn tại không ít công trình có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích nhằm xây dựng trang trại phục vụ chăn nuôi, sinh hoạt. Những chủ sở hữu công trình loại này đề nghị làm rõ các khoản đầu tư, chi phí di dời có được xem xét trong phương án bồi thường, hỗ trợ hay không.

Một nhóm vấn đề khác cũng được người dân quan tâm là môi trường và trách nhiệm của chủ đầu tư. Một vài ý kiến đề nghị chính quyền và các đơn vị liên quan quan tâm đến quá trình tham vấn cộng đồng về đánh giá tác động môi trường, giải pháp xử lý chất thải, nước thải của dự án.

Người dân nêu ý kiến liên quan đến chính sách bồi thường, GPMB phục vụ dự án Khu công nghiệp Tiến Thắng - giai đoạn 1. Ảnh: Mạnh Thắng

Quan tâm, lắng nghe ý kiến người dân

Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công ngày 10-10-2026, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Vì vậy, công tác chuẩn bị mặt bằng đang được xã Tiến Thắng tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ.

Trao đổi về những vấn đề người dân quan tâm, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Tiến Thắng Nguyễn Khắc Hài cho biết, quá trình GPMB sẽ phải rà soát cụ thể từng trường hợp, nhất là diện tích, nguồn gốc đất, tài sản và công trình trên đất. Những nội dung thuộc thẩm quyền được tập trung giải thích, làm rõ; những vấn đề cần cơ quan chuyên môn hoặc cấp có thẩm quyền xem xét được tổng hợp để xử lý theo quy định.

Đối với các công trình, tài sản liên quan đến việc sử dụng đất không đúng mục đích hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa đúng quy định, việc kiểm tra, xác định hiện trạng và căn cứ pháp lý là cơ sở để xem xét phương án xử lý.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - hạ tầng xã Tiến Thắng, đa số người dân bày tỏ sự đồng thuận đối với chủ trương triển khai dự án Khu công nghiệp Tiến Thắng - giai đoạn 1. Ảnh: Mạnh Thắng

Chủ tịch UBND xã Tiến Thắng Nguyễn Minh Hải nhấn mạnh, Khu công nghiệp Tiến Thắng có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xã tiếp tục tuyên truyền, công khai chính sách, lắng nghe và tiếp nhận các kiến nghị của người dân; đồng thời đề nghị các hộ phối hợp trong quá trình kiểm kê, xác định nguồn gốc đất, tài sản trên đất và thực hiện các bước GPMB.

"Những vấn đề thuộc thẩm quyền được xã tập trung giải quyết; những nội dung cần cơ quan chức năng xem xét được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền. Mục tiêu là bảo đảm quá trình GPMB được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Khu công nghiệp Tiến Thắng triển khai theo kế hoạch", đồng chí Nguyễn Minh Hải cho hay.

Khu công nghiệp Tiến Thắng - giai đoạn 1 do Công ty TNHH Đầu tư Khu công nghiệp Tiến Thắng thực hiện, có quy mô sử dụng đất 230,03ha, tổng vốn đầu tư 4.455,624 tỷ đồng. Dự án được xác định là khu công nghiệp công nghệ cao, đáp ứng các tiêu chí sinh thái. Theo quy hoạch, toàn Khu công nghiệp Tiến Thắng có quy mô sử dụng đất khoảng 449,12ha, trong khu vực nghiên cứu quy hoạch khoảng 482,06ha. Khu công nghiệp được định hướng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, xanh, sinh thái, thông minh, phát thải thấp; dự kiến tạo việc làm cho khoảng 40.000-54.000 lao động.