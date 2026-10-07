Đề xuất áp thuế 0,2% đối với đất bỏ hoang và không áp dụng hạn mức

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng mức thuế suất 0,2% đối với toàn bộ diện tích đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng hoặc không đưa vào sử dụng. Ảnh minh họa

Thông tin này được đại diện cơ quan quản lý đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 6/10/2026, nhằm làm rõ các nội dung liên quan đến dự án Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sửa đổi.

Theo dự thảo đang được hoàn thiện, mức thuế suất 0,2% đề xuất cho đất bỏ hoang cao gấp gần 7 lần so với mức thuế suất 0,03% đang áp dụng đối với diện tích đất ở trong hạn mức.

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực từ năm 2010, đối với đất ở, luật áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần: 0,03% đối với diện tích trong hạn mức; 0,07% đối với phần diện tích vượt không quá 3 lần và 0,15% đối với phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức.

Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, thuế suất là 0,03%. Đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định chịu thuế suất 0,15%, còn đất lấn chiếm chịu thuế suất 0,2%.

Về căn cứ pháp lý để triển khai, cơ quan soạn thảo cho biết việc xác định thế nào là đất bỏ hoang, đất chậm tiến độ hay không đưa vào sử dụng sẽ được dẫn chiếu theo các quy định hiện hành của pháp luật về đất đai. Khi các tiêu chí và căn cứ xác định được cơ quan chuyên môn hoàn thiện đồng bộ, cơ quan thuế sẽ lấy đó làm cơ sở để tính và thu thuế đối với từng trường hợp cụ thể. Việc quy định rõ ràng khung thuế suất đối với nhóm đất này được kỳ vọng sẽ tạo ra cơ chế tài chính đủ sức tác động đến chủ sở hữu đất.

Đề xuất này nằm trong lộ trình sửa đổi, bổ sung chính sách thuế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác nguồn lực đất đai trên phạm vi cả nước. Dự thảo Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sửa đổi dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét và cho ý kiến tại kỳ họp diễn ra trong thời gian tới. Nếu các nội dung sửa đổi được thông qua, quy định mới về thuế suất đối với đất bỏ hoang sẽ chính thức có hiệu lực thi hành theo lộ trình do Quốc hội quyết định, tạo hành lang pháp lý thống nhất cho công tác quản lý thuế tài sản.