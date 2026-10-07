TP.HCM thuộc nhóm dẫn đầu đưa dữ liệu đất đai lên VNeID

TP.HCM hiện có gần 3 triệu thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1, hơn 54.600 giấy chứng nhận đã được tích hợp qua VNeID. Ảnh: Liên Phạm.

TP.HCM đang nằm trong nhóm địa phương có kết quả cao về làm sạch dữ liệu đất đai, trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn chạy nước rút để đồng bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên VNeID.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, TP.HCM được nêu tên đầu tiên trong nhóm địa phương đạt kết quả cao nhất, cùng Lào Cai, Thái Nguyên, Nghệ An và Hà Nội. Thành phố hiện có gần 3 triệu thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1, hơn 54.600 giấy chứng nhận đã được tích hợp qua VNeID.

Trước đó, hơn 3 triệu hồ sơ đất đai tại TP.HCM đã được làm sạch dữ liệu, hơn 62.100 thửa được đồng bộ. Dù vậy, thành phố vẫn còn hơn 400.000 thửa cần tiếp tục số hóa.

Ở quy mô cả nước, tính đến ngày 15/9, hơn 105 triệu thửa đất tại 34 tỉnh, thành phố đã được tổng hợp tiến độ. Trong đó, 68,3 triệu thửa đã đồng bộ dữ liệu, khoảng 47,77 triệu thửa đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, còn 20,53 triệu thửa cần tiếp tục bổ sung, xác thực.

Trong bức tranh chung đó, TP.HCM đang bước vào giai đoạn nước rút trước mốc 30/10, thời hạn hoàn thành đồng bộ giấy chứng nhận để tích hợp trên VNeID theo yêu cầu của Chính phủ.

TP.HCM chạy nước rút trước mốc 30/10

Tại phiên họp ngày 28/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ đồng bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tích hợp trên VNeID.

Các địa phương đồng thời được yêu cầu kết nối với hệ thống định danh điện tử để người dân có thể hưởng các chính sách giảm phí, lệ phí theo Nghị quyết 66.22/NQ-CP. Mốc hoàn thành được đặt ra trước ngày 30/10. Với TP.HCM, thời hạn này trùng với kế hoạch thành phố đã đặt ra ngay từ đầu đợt cao điểm 90 ngày đêm.

Tại lễ phát động ngày 3/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM yêu cầu những thửa đất đã có thông tin trên bản đồ địa chính nhưng chưa có dữ liệu đăng ký, cấp giấy chứng nhận phải hoàn thành rà soát trước ngày 30/9 và cập nhật cơ sở dữ liệu trước ngày 30/10.

Mục tiêu tiếp theo là đến ngày 30/11, tối thiểu 80% dữ liệu đủ điều kiện phải được chuẩn hóa, làm sạch và sẵn sàng đồng bộ. Quá trình đưa thông tin giấy chứng nhận lên VNeID không đơn giản là tải một bản chụp lên ứng dụng.

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, dữ liệu trước hết phải được chuẩn hóa, đối soát đúng thửa đất, đúng thông tin và đúng chủ thể. Khi dữ liệu được đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia, Bộ Công an mới tiến hành tích hợp thông tin giấy chứng nhận vào VNeID.

Đến ngày 30/11, TP.HCM đạt tối thiểu 80% dữ liệu đủ điều kiện phải được chuẩn hóa, làm sạch và sẵn sàng đồng bộ. Ảnh: Văn Giàu.

Khâu khó nhất nằm ở những giấy chứng nhận được cấp dựa trên hồ sơ, tài liệu cũ. Những trường hợp này cần nhiều thời gian để đối soát, quy đổi theo bản đồ địa chính hiện tại, thậm chí kết hợp khảo sát thực địa.

Mỗi ngày, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM đang số hóa trung bình khoảng 4.000 hồ sơ. Công việc gồm quét bổ sung giấy chứng nhận và hồ sơ pháp lý, chỉnh lý bản đồ địa chính, chuẩn hóa thông tin và xác thực người sử dụng đất đối với những thửa chưa đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”.

Người dân được hưởng gì khi sổ đỏ lên VNeID?

Việc làm sạch và đồng bộ dữ liệu gắn trực tiếp với thủ tục của người dân. Theo kế hoạch của TP.HCM, các cơ quan không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại những thông tin, giấy tờ đã được số hóa, kết nối và có thể khai thác theo quy định.

Một quyền lợi khác liên quan đến chi phí giao dịch nhà đất. Theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP, từ ngày 15/8/2026 đến 28/2/2027, công dân được giảm 10% lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng nếu sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2, khai và nộp lệ phí bằng phương thức điện tử, đồng thời tích hợp thành công các thông tin theo quy định trên VNeID.

Tuy nhiên, người dân không bắt buộc phải tự đưa giấy chứng nhận lên VNeID. Những trường hợp đã cung cấp giấy chứng nhận tại địa phương trước đây không phải cập nhật lại, trừ khi có nhu cầu.

Mỗi thửa đất có mã định danh riêng 12 số, tra cứu được trên VNeID từ 1/9. Ảnh: Việt Linh.

Việc giấy chứng nhận chưa hiển thị ngay trên ứng dụng cũng không đồng nghĩa dữ liệu có vấn đề, bởi thông tin phải được đối chiếu và xác thực trước khi xuất hiện.

Cũng cần phân biệt việc tích hợp thông tin giấy chứng nhận trên VNeID với giấy chứng nhận điện tử. Hiện việc đưa dữ liệu lên ứng dụng chưa đồng nghĩa sổ đỏ điện tử đã có giá trị pháp lý thay thế hoàn toàn bản giấy trên phạm vi cả nước.

Trong quá trình làm sạch dữ liệu, cơ quan chức năng cũng cảnh báo người dân về các cuộc gọi giả danh cán bộ, yêu cầu cung cấp sổ đỏ, cài ứng dụng lạ hoặc chuyển tiền để “làm sạch dữ liệu đất đai”.

Người dân được khuyến cáo chỉ kiểm tra thông tin trên VNeID chính thức và phản ánh với cơ quan địa phương nếu phát hiện sai lệch.