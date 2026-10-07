Mai Sơn tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Dự án đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan chính trị - hành chính huyện Mai Sơn (nay xã Mai Sơn) đạt 70% khối lượng.

Bà Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch UBND xã, thông tin: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Bảo đảm tiến độ giải ngân theo kế hoạch, xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đôn đốc đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc; nghiệm thu cuốn chiếu ngay khi có khối lượng hoàn thành. Với các dự án vướng mặt bằng, lãnh đạo xã trực tiếp chỉ đạo từng trường hợp cụ thể; dự án khởi công mới, gấp rút hoàn thiện thủ tục để triển khai thi công ngay khi đủ điều kiện.

Tại dự án đường giao thông từ tiểu khu 26/3 đến tiểu khu 10, xã Mai Sơn, các đơn vị thi công đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung máy móc, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ. Tuyến đường có chiều dài gần 9 km; tổng diện tích đất thu hồi thực hiện dự án 24,5 ha, với 493 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng; tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và nguồn thu đất ngân sách tỉnh; thời gian thi công 2021-2026. Hiện nay, dự án đã cơ bản hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 479/493 hộ gia đình, cá nhân, với số tiền gần 160 tỷ đồng, diện tích thu hồi 22,25/24,5 ha, khối lượng giải phóng mặt bằng đạt 97%.

Thi công tuyến đường từ tiểu khu 26/3 đến tiểu khu 10.

Sự đồng thuận, bàn giao mặt bằng của người dân đang tạo điều kiện để các nhà thầu tổ chức thi công liên tục, đẩy nhanh khối lượng hoàn thành và tiến độ giải ngân. Ông Phạm Văn Đài, xóm 3, tiểu khu 1, chia sẻ: Gia đình có diện tích bị ảnh hưởng khoảng 800 m². Sau khi được cán bộ tuyên truyền, giải thích về chủ trương và phương án đền bù giải phóng mặt bằng, gia đình đồng thuận bàn giao mặt bằng và mong công trình sớm hoàn thành để việc đi lại, làm ăn của người dân thuận lợi hơn.

Đến nay, dự án đường giao thông từ tiểu khu 26/3 đến tiểu khu 10, xã Mai Sơn đã được giao hơn 387 tỷ đồng; đã giải ngân thanh toán hơn 381 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Thành, đại diện Công ty cổ phần Việt Dũng, cho biết: Đảm nhiệm thi công tuyến số 1 và số 2 của Dự án với chiều dài 6,2 km, ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, đơn vị đã triển khai thi công. Đến nay, tiến độ đạt khoảng 78% khối lượng. Thời điểm này, đơn vị tập trung huy động 5 máy xúc, 8 ô tô tải, 2 xe lu và 1 máy ủi để triển khai các mũi thi công từng hạng mục và tăng ca liên tục.

Thi công hạng mục cống thoát nước dự án giao thông từ tiểu khu 26/3 đến tiểu khu 10.

Đối với các dự án chuyển tiếp, xã tập trung cao trong việc đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công, kiểm tra, nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ thanh toán, có khối lượng đến đâu, nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ thanh toán đến đó. Tuy nhiên, bên cạnh những dự án có tiến độ giải ngân cao thì vẫn có dự án giải ngân còn chậm so với kế hoạch, như Dự án Bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử Cây Me - nơi thành lập chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Sơn La, tiến độ thi công mới đạt 36%; nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; một số hộ dân chưa đồng thuận trong kiểm kê, bồi thường và bàn giao mặt bằng. Xã đang thực hiện lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng do nhà thầu cũ yêu cầu thanh lý hợp đồng; phân công từng đồng chí lãnh đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng.

Đối với các dự án khởi công mới, xã tập trung rút ngắn thời gian hoàn thiện thủ tục, sớm lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công ngay khi đủ điều kiện. Một số nguồn vốn mới được tỉnh giao bổ sung trong tháng 8 và tháng 9 đang được xã khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, rà soát danh mục, phân bổ vốn theo quy định. Xã phấn đấu trình cấp có thẩm quyền phân bổ nguồn vốn trước ngày 15/10/2026, sớm lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công khi đủ điều kiện.

Bằng những giải pháp cụ thể và quyết liệt từ việc đồng hành gỡ vướng mặt bằng, đến nghiệm thu, thanh toán, xã Mai Sơn đang dồn lực cho chặng nước rút cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công theo kế hoạch, để nguồn vốn phát huy hiệu quả và sớm đưa công trình vào sử dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.