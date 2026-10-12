'Ông lữ' xài điện bắt cá

Thời gian không chờ đợi ai, nhất là với những người mẹ, người vợ liệt sĩ đã bước vào độ tuổi xưa nay hiếm. Hơn 100 mẫu sinh phẩm ADN dòng mẹ vừa được lực lượng Công an cơ sở ở Hà Nội khẩn trương thu nhận trong hai ngày 11 và 12/10, thắp lên ánh sáng hy vọng cho những gia đình mỏi mòn tìm người thân.