'Ông lữ' xài điện bắt cá
Ngày 11-10, Công an xã Kim Phú (tỉnh Quảng Trị) cho biết, qua công tác TTKS địa bàn đã kịp thời phát hiện, lập hồ sơ xử lý nhiều trường hợp sử dụng công cụ kích điện, máy rà cá để khai thác thủy sản trái phép.
Mới đây, quá trình tuần tra tại khu vực hồ Yên Phú (thôn Trung Hóa, xã Kim Phú), lực lượng Công an xã phát hiện 3 đối tượng: Đ.H.Q (1990), C.X.H (1988) và C.V.T (1987) sử dụng máy rà cá để khai thác thủy sản. Công an xã đã tiến hành lập hồ sơ để xử lý các trường hợp trên theo quy định. Trước đó, Công an xã cũng phát hiện, lập hồ sơ xử lý đối với T.V.H (1978) về hành vi sử dụng kích điện đánh bắt cá tại khu vực đồng ruộng thuộc thôn Kim Bảng (xã Kim Phú).
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ong-lu-xai-dien-bat-ca-post359299.html