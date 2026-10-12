Công an xác minh vụ nhóm nam nữ hỗn chiến giữa đường trong đêm

Ngày 12/10, Công an phường Bồ Đề, Hà Nội cho biết đã lập hồ sơ xác minh vụ việc một nhóm nam, nữ đánh nhau tại khu vực ngã tư chợ Ngọc Thụy.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video ghi lại cảnh một nhóm thanh niên nam nữ đứng giữa đường, to tiếng cãi vã.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, các bên lao vào xô xát. Hình ảnh trong clip cho thấy nhiều người liên tục dùng tay, chân tấn công đối phương, khiến khu vực xảy ra vụ việc trở nên hỗn loạn.

Vụ việc xảy ra trong đêm 11/10 tại khu vực ngã tư chợ Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội.

Hình ảnh về vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Các clip sau khi được đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Hiện, Cơ quan công an đang làm rõ diễn biến vụ việc, danh tính những người tham gia cũng như trách nhiệm của từng cá nhân để có căn cứ xử lý.