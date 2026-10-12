Công an xác minh vụ nhóm nam nữ hỗn chiến giữa đường trong đêm
Một nhóm thanh niên nam nữ được cho là đã xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào đánh nhau giữa đường tại khu vực ngã tư chợ Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, Hà Nội. Các đoạn clip ghi lại vụ việc lan truyền trên mạng xã hội.
Ngày 12/10, Công an phường Bồ Đề, Hà Nội cho biết đã lập hồ sơ xác minh vụ việc một nhóm nam, nữ đánh nhau tại khu vực ngã tư chợ Ngọc Thụy.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video ghi lại cảnh một nhóm thanh niên nam nữ đứng giữa đường, to tiếng cãi vã.
Sau một hồi lời qua tiếng lại, các bên lao vào xô xát. Hình ảnh trong clip cho thấy nhiều người liên tục dùng tay, chân tấn công đối phương, khiến khu vực xảy ra vụ việc trở nên hỗn loạn.
Vụ việc xảy ra trong đêm 11/10 tại khu vực ngã tư chợ Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội.
Các clip sau khi được đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Hiện, Cơ quan công an đang làm rõ diễn biến vụ việc, danh tính những người tham gia cũng như trách nhiệm của từng cá nhân để có căn cứ xử lý.
Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/cong-an-xac-minh-vu-nhom-nam-nu-hon-chien-giua-duong-trong-dem-53634.html