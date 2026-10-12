Thu hồi, tiêu hủy lưới tàng hình bẫy chim hoang dã

Lực lượng chức năng thu hồi lưới tàng hình bẫy chim hoang dã.

Tại khu vực bản Sin Chải, phường Tân Phong, lực lượng chức năng đã tiến hành tháo gỡ, thu hồi và tiêu hủy 16 lưới tàng hình, mỗi lưới dài 30 mét, cao 4 mét. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu hồi 4 loa phát tiếng chim hoang dã, được sử dụng để dẫn dụ chim vào khu vực bẫy.

Việc sử dụng lưới tàng hình kết hợp với thiết bị phát tiếng chim có thể khiến chim hoang dã và chim di cư khó phát hiện nguy hiểm, dễ mắc bẫy, ảnh hưởng đến số lượng cá thể trong tự nhiên và gây tác động tiêu cực đến hệ sinh thái.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy 16 lưới tàng hình.

Thông qua hoạt động kiểm tra, tháo gỡ và tiêu hủy các phương tiện bẫy chim, lực lượng chức năng góp phần ngăn chặn tình trạng săn bắt chim hoang dã, chim di cư, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong công tác bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.

Thời gian tới, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không đặt bẫy, săn bắt, mua bán, vận chuyển trái phép chim hoang dã; đồng thời chủ động phát hiện, thông báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm, chung tay bảo vệ các loài chim hoang dã, chim di cư và môi trường tự nhiên.