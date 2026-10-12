Chi Dân xin giảm án 7 năm tù, An Tây không kháng cáo

Ngày 12.10, thông tin từ TAND TP.HCM cho biết ca sĩ Chi Dân, tên thật Nguyễn Trung Hiếu, cùng 36 bị cáo khác trong vụ án VN10 đã kháng cáo. Chi Dân xin giảm nhẹ mức án 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Người mẫu An Tây, tên thật Nguyễn Thị An, không kháng cáo bản án sơ thẩm. Đây là diễn biến mới sau khi hai người cùng bị xét xử trong vụ án nhưng nhận những mức hình phạt khác nhau.

Chi Dân tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh chụp màn hình: Xuân Duy/Dân trí

Hai mức án, hai quyết định sau phiên tòa

Tại phiên tuyên án ngày 3.9, Chi Dân và anh trai Nguyễn Trung Tín cùng bị phạt 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. An Tây bị tuyên 7 năm tù về tội danh này và một năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt 8 năm tù.

Vì vậy, mức án của hai người cần được đọc cùng những tội danh cụ thể. Việc đặt cạnh hai con số 7 năm và 8 năm mà bỏ qua cấu thành bản án có thể khiến công chúng hiểu không đầy đủ về kết quả xét xử.

Trong quá trình xét xử, Chi Dân thừa nhận hành vi liên quan việc rủ người khác, đóng góp tiền mua ma túy để cùng sử dụng. Nội dung được xem xét tại tòa vì thế liên quan hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không thể rút gọn thành câu chuyện một nghệ sĩ sử dụng chất cấm.

Đề nghị giảm án chưa phải kết quả giảm án

Trước khi có bản án sơ thẩm, phía bào chữa đã đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Chi Dân, viện dẫn những yếu tố như thái độ khai báo, sự ăn năn và hoàn cảnh gia đình. Đó là các lập luận được trình bày ở giai đoạn sơ thẩm, không nên mặc nhiên coi là toàn bộ nội dung đơn kháng cáo hiện nay.

Thông tin mới công bố xác nhận Chi Dân đã xin giảm hình phạt, chưa phải một quyết định chấp nhận giảm án. Tương tự, việc An Tây không kháng cáo là lựa chọn tố tụng được ghi nhận, không phải căn cứ để suy đoán tâm trạng, động cơ hay những trao đổi riêng của người trong cuộc.

Điều cần theo dõi tiếp theo là kết quả xem xét kháng cáo. Mức hình phạt được giữ nguyên hay điều chỉnh phải được xác định bằng quyết định của tòa án, thay vì những phỏng đoán từ sức ép dư luận hoặc danh tiếng của bị cáo.