Nvidia đang đối mặt sự chia rẽ nội bộ sau sự ra đi của Jensen Huang. Ảnh: The Verge.

Nvidia đang đối mặt với những bất đồng ngày càng rõ rệt sau khi Jensen Huang rời vị trí CEO. Trong lúc hội đồng quản trị thúc đẩy quá trình tìm người kế nhiệm và yêu cầu toàn công ty hướng về phía trước, một bộ phận nhân viên lại muốn đưa nhà sáng lập trở lại.

Sự đối lập thể hiện rõ trong cuộc họp toàn thể nhân viên Nvidia hôm 18/11. Đây là lần đầu ban lãnh đạo tập hợp toàn công ty kể từ khi bê bối đời tư của Huang bùng phát, dẫn đến việc ông rời ghế CEO hôm 12/11.

Đứng trước hàng nghìn nhân viên, CEO lâm thời Colette Kress truyền tải thông điệp ngắn gọn: "Hãy tiếp tục tiến về phía trước". Tuy nhiên, phía sau lời kêu gọi này là sức ép ngày càng lớn đối với ban lãnh đạo, khi sự ủng hộ dành cho Huang vẫn rất sâu sắc trong nội bộ.

Ráo riết tìm người thay thế

Song song với nỗ lực ổn định tình hình, Nvidia đã thuê công ty tuyển dụng Heidrick & Struggles tìm kiếm CEO mới. Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, đơn vị này đã bắt đầu tiếp cận các ứng viên tiềm năng, trong đó có Rene Haas, CEO Arm Holdings, Bloomberg cho biết.

Haas được xem là một trong những ứng viên sáng giá cho vị trí lãnh đạo Nvidia.

Haas có lợi thế là từng làm việc tại Nvidia trong bảy năm với vai trò tổng giám đốc phụ trách sản phẩm điện toán. Nvidia cũng từng tìm cách mua lại Arm vào năm 2020, nhưng thương vụ cuối cùng đổ vỡ do vấp phải sự phản đối từ các cơ quan quản lý.

Dù Haas hay bất kỳ ai khác được lựa chọn, người kế nhiệm Huang sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn. Đây được xem là một trong những vị trí có tầm ảnh hưởng lớn nhất ngành công nghệ. CEO mới không chỉ phải điều hành Nvidia mà còn phải thích nghi với văn hóa doanh nghiệp vốn được định hình sâu sắc bởi cá tính và phong cách lãnh đạo của Huang.

Rene Haas, Giám đốc điều hành của công ty cung cấp công nghệ chip Arm Holdings. Ảnh: Reuters.

Hôm thứ Tư, tại một hội nghị công nghệ ở Austin, Haas đã đề cập đến việc Huang rời Nvidia và gọi cựu sếp của mình là “một huyền thoại”. “Những gì ông ấy xây dựng tại Nvidia mang tính lịch sử”, Haas nói. “Không có nhiều nhà vô địch như vậy".

Những cái tên khác có thể được cân nhắc gồm Ian Buck, Phó chủ tịch Nvidia phụ trách mảng điện toán hiệu năng cao và trung tâm dữ liệu quy mô lớn; Lisa Su, CEO Advanced Micro Devices (AMD); và Johny Srouji, Giám đốc phần cứng Apple. Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí từng đề cập khả năng cựu CEO Apple Tim Cook đảm nhận vị trí này.

Việc tìm kiếm người kế nhiệm diễn ra trong bối cảnh Nvidia muốn chứng minh công ty vẫn có thể duy trì đà tăng trưởng mà không có Huang, người đã lãnh đạo tập đoàn hơn 30 năm.

Kress, giữ chức giám đốc tài chính Nvidia từ năm 2013, đang đảm nhận vai trò CEO lâm thời. Bà phải thuyết phục nhân viên, khách hàng và nhà đầu tư rằng Nvidia vẫn có đủ năng lực thực hiện các mục tiêu kinh doanh đầy tham vọng sau sự ra đi của nhà sáng lập.

Trong cuộc họp nội bộ hôm 16/11, Kress tuyên bố đây là "một kỷ nguyên mới của Nvidia". Theo một người tham dự, khi có nhân viên nhắc đến Huang, bà nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

Thông điệp này tiếp tục được thể hiện rõ trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm 17/11. Kress khẳng định hội đồng quản trị đã quyết định không phục chức cho cựu CEO.

"Chúng tôi muốn tiếp tục phát triển trên mọi phương diện, từ đội ngũ nhân viên, khách hàng đến cổ đông. Đó sẽ là trọng tâm của công ty trong thời gian tới", bà nói.

Chủ tịch hội đồng quản trị mới được bổ nhiệm Harvey Jones cũng xác nhận lập trường này trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh cùng ngày. Theo ông, hội đồng quản trị đã nhất trí chấp nhận đơn từ chức của Huang và không có ý định đưa ông trở lại vị trí CEO.

Nvidia đồng thời tìm cách trấn an thị trường bằng kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng và triển vọng doanh thu tích cực. Những thông tin này phần nào giúp xoa dịu lo ngại của nhà đầu tư về tương lai tập đoàn sau biến động nhân sự cấp cao.

CEO lâm thời của Nvidia Colette Kress. Ảnh: Nvidia.

Nhân viên và nhà đầu tư lại muốn Huang trở lại

Trái với định hướng của hội đồng quản trị, một bộ phận nhân viên Nvidia vẫn muốn Huang tiếp tục lãnh đạo công ty.

Theo CNBC, sự ủng hộ dành cho cựu CEO đang gia tăng trong nội bộ. Một bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi đưa Huang trở lại đã thu hút gần 200.000 chữ ký kể từ cuối tuần trước. Trong số này, hơn 10.000 người tự nhận là nhân viên Nvidia, tương đương khoảng một phần tư quy mô nhân sự của tập đoàn.

Nhiều nhân viên cũng công khai bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội X. Một kỹ sư robot cho biết quyết định Huang rời công ty đã khiến người này cân nhắc và quyết định ra đi.

Đáng chú ý, Nader Khalil, một nhân viên cấp cao của Nvidia, đã gửi thư đến hội đồng quản trị và các lãnh đạo hàng đầu, cảnh báo việc không đưa Huang trở lại có thể khiến công ty đánh mất những nhân tài "không thể thay thế", theo Wall Street Journal.

Sự ủng hộ dành cho Huang không chỉ xuất phát từ nhân viên. Ít nhất hai nhà đầu tư lớn cùng nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong ngành công nghệ, như Elon Musk, CEO Y Combinator Garry Tan và CEO Epic Games Tim Sweeney, cũng kêu gọi ông trở lại.

Bản thân Huang cũng lần đầu lên tiếng công khai hôm 17/11, cho biết ông sẽ cảm thấy "vinh dự" nếu được trở lại Nvidia. Phát biểu này càng khiến tương lai lãnh đạo của tập đoàn trở thành tâm điểm chú ý.

Sự gắn bó của nhân viên với Huang phần nào xuất phát từ phong cách điều hành đặc biệt của nhà sáng lập. Ông nổi tiếng với việc trực tiếp tham gia sâu vào hoạt động thường nhật, thường xuyên trao đổi với kỹ sư và can dự vào các dự án kỹ thuật.

Một cựu nhân viên từng làm việc tại Nvidia hơn 15 năm nói với CNBC rằng đội ngũ kỹ sư dành cho Huang sự ngưỡng mộ đặc biệt, gần như xem ông là một nhân vật có vị thế vượt trội trong công ty.

Theo người này, các cuộc họp toàn thể sau mỗi kỳ công bố kết quả kinh doanh vốn là hoạt động thường lệ của Nvidia. Huang thường dành thời gian trả lời câu hỏi của nhân viên tại những sự kiện như vậy. Tuy nhiên, cuộc họp ngày 18/11 diễn ra trong bối cảnh khác hẳn, khi nhiều nhân viên muốn trực tiếp bày tỏ bất bình trước sự ra đi của nhà sáng lập.

Trong khi đó, Kress đang tìm cách khẳng định quyền lãnh đạo và đưa công ty thoát khỏi những xáo trộn. Bà kết thúc cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hôm 17/11 bằng lời trấn an: "Khách hàng và đối tác vẫn đồng hành cùng chúng ta. Nhân viên vẫn cam kết gắn bó. Chúng ta làm được".