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Cổ phiếu của Anthropic đã tăng 17% trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn Nasdaq ngày 19/11, đánh dấu một thời khắc mang tính bước ngoặt đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), sau khi công ty hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất từ trước đến nay, vượt qua màn ra mắt lịch sử của SpaceX hồi tháng 6.

Công ty tạo ra mô hình Claude, giao dịch với mã chứng khoán “ANT," mở cửa ở mức 111,50 USD/cổ phiếu, sau khi huy động được 81,3 tỷ USD thông qua đợt IPO.

Hôm 18/11, Anthropic đã bán 980 triệu cổ phiếu với giá 83 USD/cổ phiếu, qua đó nâng quy mô và giá trị đợt chào bán.

Cổ phiếu Anthropic chốt phiên 19/11 ở mức 97,17 USD/cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/11, vốn hóa thị trường của Anthropic tính trên cơ sở pha loãng hoàn toàn đạt khoảng 1.800 tỷ USD. Hơn 846 triệu cổ phiếu đã được giao dịch, vượt con số 522 triệu cổ phiếu được giao dịch trong ngày đầu tiên niêm yết của SpaceX.

Công ty mới 5 năm tuổi này thu hút sự chú ý của giới doanh nghiệp trên toàn thế giới nhờ các mô hình và sản phẩm AI Claude, qua đó thúc đẩy tốc độ tăng trưởng vượt bậc trong năm nay. Trong bản cáo bạch, Anthropic cho biết doanh thu trong 9 tháng kết thúc ngày 30/9 đạt 33,24 tỷ USD, tăng tới 1.200% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo các hồ sơ công bố với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và các nhà đầu tư, giá trị tài sản của một nhân viên trung bình tại Anthropic có thể vượt 40 triệu USD sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty trong ngày 19/11, trong khi hơn 400 nhân viên có khả năng sở hữu tài sản trị giá trên 100 triệu USD.

Theo CNBC, với mức giá IPO 83 USD/cổ phiếu, vốn hóa thị trường của Anthropic được định giá hơn 1.400 tỷ USD, đưa công ty vào nhóm 10 doanh nghiệp có giá trị lớn nhất tại Mỹ. Đây không chỉ là đợt IPO lớn nhất trong lịch sử xét về giá trị tiền tệ, mà còn đang trở thành một trong những sự kiện tạo ra tài sản nhanh chóng nhất trong lịch sử.

Anthropic được thành lập cách đây chỉ 5 năm và hiện có 5.300 nhân viên. Theo hồ sơ công bố với SEC, công ty trí tuệ nhân tạo này đã phát hành 1,77 tỷ quyền chọn cổ phiếu cho nhân viên, với giá thực hiện quyền chọn là 2,91 USD/cổ phiếu. Công ty cũng đã phân phối hơn 1 tỷ đơn vị cổ phiếu hạn chế (RSU).

Nếu cổ phiếu được giao dịch ở mức 83 USD/cổ phiếu, tổng giá trị tài sản của nhân viên Anthropic sẽ vào khoảng 232 tỷ USD, căn cứ vào số lượng cổ phiếu được nêu trong hồ sơ. Như vậy, giá trị tài sản trung bình của mỗi nhân viên là 44 triệu USD.

Tuy nhiên, do nhiều nhân viên được tuyển dụng muộn hơn, những người gia nhập công ty từ giai đoạn đầu có thể thu được khoản lợi nhuận lớn hơn nhiều nhờ tích lũy được số lượng cổ phiếu lớn hơn.

Theo các nhà đầu tư của công ty, ít nhất 400 nhân viên thuộc nhóm đầu tiên sẽ sở hữu tài sản trị giá từ 100 triệu USD trở lên nếu cổ phiếu đạt mức giá 83 USD. Họ cho biết một số người thậm chí có thể trở thành tỷ phú.

Con số tổng nhân viên nói trên không bao gồm 7 nhà sáng lập, mỗi người sở hữu từ 230 triệu đến 240 triệu cổ phiếu. Với mức giá 83 USD/cổ phiếu, tài sản của mỗi người sẽ trị giá khoảng 20 tỷ USD.

Các nhà kinh tế cho rằng mặc dù nhân viên phải tuân thủ những quy định phức tạp về thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu và lịch trình được quyền sở hữu cổ phiếu, khối tài sản này nhiều khả năng sẽ nhanh chóng được đưa vào nền kinh tế. Hai lĩnh vực đầu tiên được hưởng lợi sẽ là thị trường bất động sản San Francisco và hoạt động từ thiện.

Các nhà môi giới cho biết thị trường bất động sản vốn đã rất sôi động tại San Francisco sẽ được thúc đẩy hơn nữa nhờ hàng trăm nhân viên Anthropic hiện có lượng cổ phiếu có tính thanh khoản cao hơn và có thể dùng làm tài sản thế chấp để vay vốn. Một phân tích của công ty Redfin cho thấy nhân viên hiện tại và cựu nhân viên Anthropic sẽ có khối tài sản sau IPO đủ để mua 9% tổng số nhà ở tại San Francisco.

Văn hóa đề cao hoạt động từ thiện mang lại hiệu quả thiết thực của Anthropic, cùng chương trình đóng góp đối ứng hào phóng dành cho các khoản quyên góp từ thiện bằng cổ phiếu của nhân viên, được dự báo sẽ thúc đẩy một làn sóng đóng góp từ thiện, đặc biệt là thông qua các quỹ do nhà tài trợ tư vấn. Bảy nhà đồng sáng lập đã cam kết dành 80% tài sản của mình cho hoạt động từ thiện./.