Theo Reuters, Tổng chưởng lý bang California Rob Bonta hôm 19/11 (giờ địa phương) thông báo văn phòng của ông đã tống đạt trát yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ điều tra đối với Nvidia.

Động thái diễn ra trong bối cảnh tập đoàn công nghệ Mỹ đang chuyển giao lãnh đạo sau khi nhà đồng sáng lập Jensen Huang từ chức giám đốc điều hành.

Theo Tổng chưởng lý California, việc điều tra nhằm làm rõ tính minh bạch của Nvidia. Ảnh: Nvidia

Trong thông cáo, Văn phòng Tổng chưởng lý California cho biết muốn xác định liệu chip tiên tiến hoặc thông tin mật của Nvidia có bị chuyển giao hay không, đồng thời xem xét cách doanh nghiệp thông tin cho nhà đầu tư và công chúng về những rủi ro liên quan.

Ông Bonta nhận định hành động của Nvidia và cựu lãnh đạo đặt ra những dấu hiệu đáng quan ngại, đặc biệt về tính minh bạch với nhà đầu tư. Thông tin thu thập thông qua trát sẽ giúp cơ quan chức năng đánh giá liệu công ty có vi phạm pháp luật California hay không.

Trước đó, hôm 17/11, Nvidia tiếp tục thành lập Ủy ban Giám sát an ninh quốc gia và kiểm soát xuất khẩu thuộc hội đồng quản trị. Cơ quan này chịu trách nhiệm giám sát chính sách an ninh, việc tuân thủ quy định xuất khẩu và quản lý rủi ro thương mại toàn cầu. Các nhóm chuyên trách của Nvidia sẽ báo cáo trực tiếp cho ủy ban và CEO tạm quyền Colette Kress về hoạt động hằng ngày.

Theo giới chuyên gia, cuộc điều tra của California bổ sung một hướng xem xét pháp lý bên cạnh cuộc rà soát độc lập do hội đồng quản trị Nvidia triển khai. Công ty đã thuê cựu quyền công tố viên liên bang Joon H. Kim cùng hãng luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz tiến hành cuộc điều tra độc lập này.