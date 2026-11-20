Chương trình mang tên MTC EV được Cục Thuế tiêu thụ đặc biệt Thái Lan đệ trình ngày 10/11, hướng đến hỗ trợ tối đa 400.000 xe máy điện sản xuất trong nước. Đề xuất hiện chờ Chính phủ phê duyệt trước khi được trình lên Nội các.

Theo đề xuất, mỗi khách hàng đủ điều kiện có thể nhận khoản hỗ trợ 17.000 baht (khoảng 12,8 triệu đồng), nhằm khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng phương tiện chạy điện.

Theo cơ chế dự kiến, khoản trợ cấp sẽ được chuyển đến người mua thông qua các nhà sản xuất tham gia chương trình. Cụ thể, doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ trực tiếp số tiền hỗ trợ vào giá bán xe cho khách hàng, sau đó đề nghị Cục Thuế tiêu thụ đặc biệt hoàn trả khoản tiền đã ứng trước.

MTC EV được xây dựng nhằm tháo gỡ những rào cản đang kìm hãm sự phổ biến của xe máy điện tại Thái Lan, trong đó đáng chú ý là giá mua ban đầu còn cao và khả năng tiếp cận các khoản vay mua xe còn hạn chế. Đây cũng là những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm khách hàng thu nhập thấp và tài xế giao hàng, những người phụ thuộc nhiều vào xe máy để phục vụ công việc và mưu sinh.

Thực tế, xe máy điện vẫn chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong thị trường xe hai bánh tại Thái Lan. Năm 2025, nước này ghi nhận 23.971 xe máy điện đăng ký mới, tương đương 1,38% tổng số xe máy đăng ký. Con số này cho thấy dư địa phát triển của phân khúc xe điện hai bánh tại thị trường Thái Lan vẫn còn rất lớn.

Trong khi đó, tại Việt Nam, các thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM cũng đang xây dựng những chính sách nhằm thúc đẩy người dân chuyển đổi từ xe máy chạy xăng sang xe máy điện.

Đầu tháng 11, Sở Xây dựng Hà Nội đã trình UBND TP Hà Nội dự thảo quyết định quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh. Theo đề xuất, người thuộc hộ nghèo có thể được hỗ trợ 100% chi phí chuyển đổi từ xe máy chạy xăng sang xe máy điện, với mức tối đa 20 triệu đồng khi đáp ứng các điều kiện cụ thể.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ từ Nhà nước, thị trường xe máy điện Việt Nam cũng ngày càng đa dạng về sản phẩm và phân khúc giá. Các nhà sản xuất như Honda và VinFast đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá bán nhằm giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận dòng phương tiện này.

Sự kết hợp giữa chính sách khuyến khích và các chương trình hỗ trợ từ doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh tại Việt Nam.