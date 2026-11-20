Đà giảm của chứng khoán Mỹ tăng tốc trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (19/11), sau khi cổ phiếu Anthropic (ANT) chào sàn với mức giá mở cửa cao hơn 34% so với giá IPO. Tuy nhiên, cổ phiếu này đã thu hẹp đà tăng và chốt phiên cao hơn 17% so với giá phát hành.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm hơn 2%, tương đương trên 1.100 điểm, tiến sát ngưỡng điều chỉnh. Chỉ số S&P 500 mất khoảng 2%, trong khi Nasdaq Composite giảm hơn 2,2%.

Cổ phiếu AMD lao dốc 9% sau khi Hunterbrook Capital công bố mở vị thế bán khống đối với hãng sản xuất chip được xem là đối thủ của Nvidia. Quỹ đầu tư này viện dẫn mối quan hệ chặt chẽ của AMD với Trung Quốc, trong bối cảnh Washington đang cân nhắc siết chặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip.

Tâm điểm chú ý của thị trường là Anthropic, nhà phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo Claude. Cổ phiếu công ty mở cửa ở mức 111,50 USD/cổ phiếu, cao hơn 34% so với giá phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) là 83 USD. Có tới 108 triệu cổ phiếu được giao dịch ngay trong đợt khớp lệnh đầu tiên. Khối lượng này thậm chí còn lớn hơn tổng lượng cổ phiếu SpaceX được giao dịch trong toàn bộ phút đầu tiên sau khi lên sàn hồi tháng 6.

Tuy nhiên, cổ phiếu Anthropic dần thu hẹp đà tăng trong suốt phiên và kết thúc ngày giao dịch với mức tăng 17%.

Thời điểm Anthropic IPO diễn ra trong bối cảnh thị trường đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang trải qua nhiều biến động. Giới đầu tư ngày càng lo ngại về vấn đề an toàn AI, tính bền vững của làn sóng tăng trưởng công nghệ cũng như những thay đổi chính sách có thể đến từ Quốc hội Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát.

Phản ứng của thị trường đối với màn chào sàn của Anthropic có thể tạo tiền lệ và định hình tâm lý nhà đầu tư đối với những doanh nghiệp đang cân nhắc niêm yết trong thời gian tới, đáng chú ý là OpenAI. Theo CEO Sam Altman, công ty này vẫn duy trì kế hoạch IPO.

Dù thị trường chịu áp lực bán mạnh, ông Binky Chadha, chiến lược gia tại Deutsche Bank, cho rằng chứng khoán Mỹ hiện đã rơi vào trạng thái “bán quá mức” nghiêm trọng, trong khi triển vọng tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp vẫn tích cực.

“Xét trên phạm vi toàn thị trường, từ vị thế đầu tư của các nhà giao dịch đến định giá cổ phiếu, có thể nói thị trường đã bị bán tháo gần như đến mức cạn kiệt”, ông Chadha nhận định trong chương trình Closing Bell: Overtime của CNBC.

Theo chuyên gia này, làn sóng bán tháo ban đầu xuất phát từ sự dịch chuyển dòng vốn khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ. Tuy nhiên, khi xu hướng này tiếp diễn, thị trường đồng thời phải đối mặt với hàng loạt thông tin bất lợi, khiến áp lực bán lan rộng sang các nhóm cổ phiếu khác.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi số liệu cuối cùng của báo cáo niềm tin người tiêu dùng tháng này do Đại học Michigan công bố. Trong khi đó, chuỗi bán buôn BJ’s Wholesale dự kiến công bố kết quả kinh doanh trước giờ mở cửa thị trường.

TRUNG ĐÔNG CÒN NHIỀU BẤT ỔN

Giá dầu nhích tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (19/11) khi giới đầu tư tập trung vào những thông tin mới về tình trạng gián đoạn hoạt động của các tàu chở dầu tại eo biển Hormuz. Diễn biến này giúp thị trường phục hồi sau phiên lao dốc trước đó, trong bối cảnh tồn kho dầu Mỹ gia tăng và các dự báo cho thấy nguồn cung toàn cầu đang dư thừa.

Diễn biến giá dầu Brent trong 1 năm qua. Nguồn: Trading Economics

Thị trường London, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 12 tăng 77 cent, tương đương 0,8%, lên 92,72 USD/thùng. Thị trường New York, giá dầu WTI của Mỹ giao tháng 12 tăng 1,08 USD, tương đương 1,3%, lên 84,34 USD/thùng.

Hợp đồng tháng 12 sẽ đáo hạn vào thứ Sáu, trong khi hợp đồng tháng 1/2027 có thanh khoản cao hơn tăng 91 cent, tương đương 1,1%, lên 83,21 USD/thùng. Khối lượng giao dịch của hợp đồng tháng 1 cao gần gấp 7 lần hợp đồng giao tháng gần nhất.

Theo tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran dẫn lại, hải quân nước này cho biết hai tàu chở dầu đã va phải thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz hôm thứ Năm. Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập thông tin này.

Trong một diễn biến khác, lực lượng Houthi thân Iran cũng phóng tên lửa nhằm vào thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Cơ quan Phòng vệ dân sự Saudi Arabia cho biết vụ tấn công nhằm vào tòa nhà chọc trời cao nhất Riyadh, nơi đặt trụ sở của Quỹ đầu tư quốc gia Saudi Arabia, đã gây thiệt hại vật chất tại một số tầng của tòa nhà và các công trình lân cận. Tuy nhiên, không có thương vong được ghi nhận, theo hãng thông tấn nhà nước SPA.

Trước đó cùng ngày, hai quan chức phương Tây được phía Saudi Arabia thông báo cho biết nước này đang chuẩn bị cho một cuộc chiến với lực lượng Houthi tại Yemen, có thể kéo dài đến tận năm sau.

“Các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Iran đang gây sức ép lên hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông, đúng thời điểm Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu dầu thô. Điều này làm giảm lượng dầu đang vận chuyển trên biển và khiến thị trường trở nên thắt chặt hơn”, ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS, nhận định.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày thứ Năm cho biết, tổng lượng nguồn cung dầu và khí đốt từ khu vực Vùng Vịnh bị mất do xung đột tại Trung Đông hiện đã lên tới 2,8 tỷ thùng dầu và 60 tỷ m³ khí đốt.

Tuy nhiên, IEA cảnh báo xung đột cũng có thể khiến nhu cầu dầu toàn cầu giảm hơn 4% vào năm 2035, nếu các chính phủ đẩy nhanh quá trình điện khí hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và chuyển đổi nhiên liệu để ứng phó với khủng hoảng.

Sản lượng dầu thô của Nga cũng đứng trước nguy cơ tiếp tục suy giảm khi các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và hạ tầng xuất khẩu ngày càng gia tăng.

Reuters dẫn các nguồn tin trong ngành cho biết, các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine đã khiến tổng công suất chế biến dầu thô của các nhà máy lọc dầu Nga giảm 45% kể từ cuối tháng 10.

Cũng trong ngày thứ Năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ sau khi Ukraine lần thứ ba trong tuần tấn công cây cầu nối Nga với bán đảo Crimea. Ông đồng thời cho biết Nga từ bỏ mọi ý tưởng về việc hai bên tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào lĩnh vực năng lượng và hoạt động vận tải biển của nhau.