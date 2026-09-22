Nước rút đến đâu, bộ đội giúp dân đến đó

Khẩn trương làm sạch nhà cửa, đường làng

Sáng 21-9, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 có mặt tại xã Kim Tân. Ngay sau khi đến địa bàn, bộ đội nhanh chóng tỏa về những khu vực nước đã rút, phối hợp với địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả. Tại các hộ dân, bộ đội di chuyển bàn ghế, kê kích đồ đạc, cọ rửa nền nhà, lau chùi vật dụng, thu gom rác và bùn đất. Những công việc tưởng như đơn giản nhưng giúp các gia đình giảm đáng kể thời gian, công sức để sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với địa phương vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa; thu gom rác thải, bùn đất, khơi thông cống rãnh và vệ sinh các điểm trường để học sinh sớm trở lại học tập. Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hào, Chủ tịch UBND xã Kim Tân, nước đã rút mạnh, song vẫn còn hai thôn thuộc khu vực Thạch Định ngập nước. Lực lượng bộ đội được bố trí giúp dân tại nhiều địa bàn như Thành Kim, Thành Tiến, Thành Trực, Thành Hưng...

Bùn đất ngập sâu trong nhà dân được bộ đội khẩn trương thu dọn, vệ sinh sau khi lũ rút.

Bùn đất, rác thải được khẩn trương thu gom, trả lại sự sạch sẽ cho đường làng.

Thượng tá Nguyễn Hữu Trường, Chính ủy Trung đoàn 48, cho biết: Địa bàn ngập lụt khá rộng, đơn vị xác định nước rút đến đâu tổ chức lực lượng giúp dân đến đó, ưu tiên các gia đình chính sách, gia đình neo người. Mỗi hộ được bố trí từ 2 đến 5 cán bộ, chiến sĩ đến nạo vét bùn đất, rửa sạch đồ đạc, giúp các gia đình nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Đồ đạc được bộ đội hỗ trợ lau rửa, kê kích lại sau khi lũ rút.

Chắt chiu từng hạt lúa ướt

Không chỉ giúp dân dọn dẹp nhà cửa, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 còn xuống đồng hỗ trợ thu hoạch những diện tích lúa có thể cứu được. Giữa những thửa ruộng còn ngập nước, bộ đội tranh thủ từng giờ, cùng người dân gặt, thu gom, vận chuyển lúa, hạn chế thiệt hại sau thiên tai.

Công việc tưởng đơn giản nhưng thực tế khá vất vả. Hạ sĩ Đỗ Minh Huy, chiến sĩ Trung đội 6, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48, cho biết: Có chỗ trước khi gặt, bộ đội phải bố trí một lực lượng dùng xô, chậu tát nước, rửa lớp bùn đất bám dính trên bông lúa. Sau khi lúa được cắt, bó, một lực lượng khác tiếp tục rửa lúa bảo đảm sạch bùn đất rồi mới vận chuyển về cho bà con. “Thiệt hại lớn quá! Vớt vát được chút nào cũng quý. Người dân đã mất bao công chăm sóc, đến lúc chuẩn bị thu hoạch lại bị lũ làm thiệt hại thế này”, Hạ sĩ Đỗ Minh Huy chia sẻ.

Bộ đội cùng người dân tranh thủ thu hoạch từng phần lúa có thể cứu được sau ngập lụt.

Gia đình bà Bùi Thị Hải ở Thành Kim có hơn 3 sào lúa chuẩn bị thu hoạch thì nước lũ tràn về. Một phần diện tích ruộng cao hơn nên còn có thể cứu vớt, nhưng nhiều chỗ lúa đã bắt đầu mọc mầm. Thấy bộ đội xuống đồng giúp gia đình thu hoạch, bà Hải xúc động: “Có các chú bộ đội về phụ giúp, cố gắng vớt vát được chút nào hay chút ấy. Bây giờ nếu không có người làm thì không biết xoay xở thế nào”.

Từ những căn nhà còn ngổn ngang bùn đất đến đường làng, trường học và những thửa ruộng ngập nước, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 đang cùng người dân khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai. Những xe lúa được chở về nhà dân, mỗi căn nhà được làm sạch, những tuyến đường được khơi thông là thêm một bước giúp người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường sau lũ.

Đồn Biên phòng Ga Ry di dời 40 hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Chiều 21-9, Đồn Biên phòng Ga Ry (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) phối hợp với các lực lượng di dời 40 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Lúc 14 giờ 30 phút ngày 21-9, nhận được tin báo của nhân dân về việc xuất hiện nhiều vết nứt dài, sâu tại đỉnh núi Pơrlai (thuộc thôn Gari, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng), Đồn Biên phòng Ga Ry đã báo cáo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng và tổ chức lực lượng cơ động đi kiểm tra thực tế. Qua khảo sát, nhận thấy tình hình diễn biến phức tạp, có nguy cơ sạt lở đất cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của các hộ dân sinh sống phía dưới chân núi, Đồn Biên phòng Ga Ry đã cử 25 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng tại chỗ tổ chức tuyên truyền, vận động và hỗ trợ nhân dân di dời khẩn cấp. Nhờ sự chủ động và quyết liệt, các lực lượng đã di dời 40 hộ dân, với 133 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm, về vị trí an toàn...

PHÚC TRƯỜNG - THÀNH NAM