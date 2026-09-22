Việt Nam-Belarus tăng cường trao đổi kinh nghiệm giáo dục chính trị, tư tưởng trong Quân đội

Tham gia đoàn có: Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Thiếu tướng Leonid Viktorovich Kasinsky đón Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng nói chung, hợp tác giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Tổng cục Công tác tư tưởng Bộ Quốc phòng Belarus nói riêng. Đặc biệt là khi hai nước đang hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Belarus vào năm 2027.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Thiếu tướng Leonid Viktorovich Kasinsky.

Ngay sau lễ đón, hai đoàn tiến hành hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hai nước, đặc biệt là việc quan hệ hữu nghị truyền thống được nâng lên thành Đối tác chiến lược Việt Nam - Belarus vào tháng 5-2025. Trong đó, hợp tác quốc phòng được xác định là một trong những trụ cột quan trọng, được lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước quan tâm thúc đẩy và đạt nhiều kết quả thiết thực. Nổi bật là trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; đào tạo quân nhân và chuyên gia; tuyên truyền, thông tấn và truyền thông quân sự; hợp tác giữa các quân, binh chủng.

Đại biểu hai nước dự hội đàm.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng kết quả đạt được thời gian qua của Bộ Quốc phòng Belarus, trong đó có Tổng cục Công tác tư tưởng, cơ quan do Thiếu tướng Leonid Viktorovich Kasinsky trực tiếp phụ trách. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho Quân đội được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và thành quả phát triển của đất nước Belarus. Đây cũng là những kinh nghiệm quý mà Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam mong muốn tiếp tục được cùng Tổng cục Công tác tư tưởng Bộ Quốc phòng Belarus trao đổi, chia sẻ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung trọng tâm như trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; hợp tác giữa các quân, binh chủng; giao lưu sĩ quan trẻ; hợp tác đào tạo quân nhân và chuyên gia; tuyên truyền, giáo dục về lịch sử quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước; hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh Quân đội, thư viện Quân đội...

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn Thiếu tướng Leonid Viktorovich Kasinsky tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của Tổng cục Công tác tư tưởng Bộ Quốc phòng Belarus phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, triển khai thiết thực, hiệu quả các nội dung hai bên đã thống nhất.

Thiếu tướng Leonid Viktorovich Kasinsky phát biểu.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, Thiếu tướng Leonid Viktorovich Kasinsky nhiệt liệt chào mừng Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Belarus.

Thiếu tướng Leonid Viktorovich Kasinsky đánh giá cao vai trò của Tổng cục Công tác tư tưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trong công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng cho quân nhân. Đồng chí nhấn mạnh, hai nước có nhiều điểm tương đồng lịch sử, cùng tôn vinh và trân trọng ký ức về những người hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo Thiếu tướng Leonid Viktorovich Kasinsky, trong điều kiện bảo đảm an ninh quân sự hiện nay, các cơ quan làm công tác chính trị có nhiệm vụ quan trọng giáo dục quân nhân trung thành với Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Lực lượng vũ trang hai nước có tiềm lực và kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực này, là cơ sở để tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những phương pháp, cách làm hiệu quả.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Thiếu tướng Leonid Viktorovich Kasinsky trao đổi tặng phẩm, biểu tượng.

Chia sẻ kinh nghiệm của Belarus, Thiếu tướng Leonid Viktorovich Kasinsky cho biết, hệ thống công tác tư tưởng được xây dựng trên cơ sở kế thừa những điểm ưu việt trong tổ chức công tác Đảng, công tác chính trị của các lực lượng vũ trang Liên Xô và điều chỉnh phù hợp với điều kiện hiện nay. Các cơ quan công tác tư tưởng được tổ chức từ Bộ Quốc phòng, quân, binh chủng đến các đơn vị cơ sở. Belarus đồng thời phát huy vai trò của các cơ quan nghiên cứu tâm lý, xã hội học, văn hóa, bảo tàng và truyền thông quân sự; phát triển các phương tiện thông tin, phát thanh - truyền hình cơ động phục vụ công tác tư tưởng.

Các đại biểu chụp ảnh chung.

Bên cạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Quân đội, Belarus cũng chú trọng giáo dục lòng yêu nước cho nhân dân, nhất là thanh niên, thông qua các câu lạc bộ, lớp học giáo dục lòng yêu nước gắn với quân sự và các hoạt động trong trường phổ thông.

Thiếu tướng Leonid Viktorovich Kasinsky mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục trao đổi về hợp tác giữa các cơ quan chính trị của lực lượng vũ trang hai nước. Đồng chí khẳng định cuộc hội đàm là dịp quan trọng để hai bên trao đổi sâu rộng, thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa cơ quan chính trị Quân đội hai nước trong thời gian tới.