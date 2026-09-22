Quảng Ninh: 54 xã, phường, đặc khu hoàn thành bố trí vật chất tìm kiếm, cứu nạn

Thực hiện Công điện số 115/TK ngày 18-9-2026 của Bộ Tham mưu Quân khu 3 về bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng tham gia TKCN, Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai nghiêm Mệnh lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2026 của Tư lệnh Quân khu; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh ngoài dự kiến.

Ban CHQS phường Đông Mai treo phao cứu sinh tại khu vực đập tràn.

Theo đó, đối với nhiệm vụ TKCN trong các tình huống phức tạp trên sông, trên biển, các đơn vị phải chủ động xây dựng phương án, chuẩn bị đầy đủ trang bị bảo hộ, quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bộ CHQS thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát các khu vực gầm cầu, cống, đập tràn, bến sông, ven biển và những vị trí có nguy cơ cao xảy ra tai nạn. Tại các khu vực này, địa phương bố trí áo phao, phao tròn liên kết với dây cứu hộ dài từ 100 đến 200m, bảo quản trong túi nilon và đặt tại những vị trí thuận lợi, sẵn sàng phục vụ lực lượng tham gia TKCN khi có tình huống đột xuất.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS phường Móng Cái 3 bố trí áo phao trên cầu, sẵn sàng phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Ban CHQS xã Tiên Yên bố trí áo phao tại khu vực cầu, chủ động bảo đảm an toàn khi có tình huống xảy ra.

Căn cứ đặc điểm, tình hình thực tế, các địa phương chủ động xác định số lượng áo phao, phao tròn cần bố trí tại từng khu vực, bảo đảm đáp ứng yêu cầu xử trí tình huống. Đồng thời, khi xảy ra vụ việc, cấp ủy, chỉ huy đơn vị phải kịp thời kiểm tra, xác minh, nắm chắc tình hình, tổ chức chỉ huy, chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm an toàn; tổng hợp, báo cáo tình hình với cấp trên theo quy định.

Việc hoàn thành bố trí vật chất TKCN tại 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố Quảng Ninh trước thời hạn góp phần nâng cao khả năng ứng phó tại chỗ, hạn chế nguy cơ mất an toàn, nhất là trong các tình huống cứu người trên sông, biển và tại các khu vực nguy hiểm.