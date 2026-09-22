Người dân còn gặp khó khi điều chỉnh giao thông đường Vành đai 1 đi nút giao Voi Phục?

Theo đó, tổ chức giao thông 2 chiều cho các phương tiện xe máy theo hướng Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục, trên một phần đường của ½ mặt cắt thiết kế đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến qua cổng Bệnh viện Nhi Trung ương, bề rộng mặt đường 8,2m.

Người dân gặp khó khăn khi di chuyển từ đường Nguyễn Chí Thanh qua khu vực xây cầu vượt

Tổ chức giao thông 2 chiều cho các phương tiện theo hướng Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục, trên một phần đường của ½ mặt cắt thiết kế đoạn từ cổng Bệnh viện Nhi Trung ương đến qua cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bề rộng mặt đường 15m.

Thời gian thực hiện từ ngày 22.9.2026 đến khi có thông báo điều chỉnh thay thế.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội bổ sung biển cấm dừng đỗ, biển hạn chế tốc độ tại cổng Bệnh viện phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương để đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, giảm tối đa nguy cơ ùn tắc giao thông trong quá trình khai thác tạm.

Tổ chức duy trì hệ thống chiếu sáng trong suốt quá trình vận hành khai thác tạm để cho các phương tiện đi lại an toàn và thuận lợi.

Bố trí đầy đủ biển báo giao thông tại chỗ và từ xa để phục vụ công tác hướng dẫn phân luồng giao thông cho các phương tiện đi lại an toàn và thuận lợi.

Triển khai thực hiện bổ sung hệ thống rào chắn di động, biển báo giao thông khu vực công Bệnh viện phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương... theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông.

Theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao.