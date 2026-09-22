Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

Cụ thể, tại Nghị quyết số 435/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng kể từ ngày 9/9/2026 do chuyển công tác.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại lễ nhận Quyết định. Ảnh: Thanh Bình/TTXVN

Tại Nghị quyết số 436/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh kể từ ngày 9/9/2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ký ban hành Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với bà Nguyễn Đài Thy kể từ ngày 9/9/2026 do chuyển công tác.