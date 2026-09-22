[Video] Quan hệ Việt-Lào là nhiệm vụ chiến lược, ý nghĩa sống còn
Chiều 22/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Đoàn cán bộ Cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khamphanh Bouphakhom, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào làm Trưởng đoàn sang nghiên cứu, trao đổi chuyên đề tại Việt Nam.
Tại buổi tiếp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu, đồng thời đánh giá cao việc các thành viên trong đoàn là những cán bộ giữ cương vị quan trọng tại các ban, bộ, ngành và địa phương của nước bạn Lào đã thu xếp công việc sang Việt Nam để trực tiếp trao đổi, thảo luận sâu rộng về những vấn đề lý luận và thực tiễn phong phú mà hai Đảng, hai nước cùng quan tâm trong giai đoạn mới.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-quan-he-viet-lao-la-nhiem-vu-chien-luoc-y-nghia-song-con-post990321.html