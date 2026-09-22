[Video] Quan hệ Việt-Lào là nhiệm vụ chiến lược, ý nghĩa sống còn

Tại buổi tiếp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu, đồng thời đánh giá cao việc các thành viên trong đoàn là những cán bộ giữ cương vị quan trọng tại các ban, bộ, ngành và địa phương của nước bạn Lào đã thu xếp công việc sang Việt Nam để trực tiếp trao đổi, thảo luận sâu rộng về những vấn đề lý luận và thực tiễn phong phú mà hai Đảng, hai nước cùng quan tâm trong giai đoạn mới.

CAO HIẾU