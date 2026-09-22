Quốc lộ 55 ngập sâu hơn 1m, giao thông bị chia cắt

Theo thông tin ban đầu, chiều tối cùng ngày, nước từ thượng nguồn đổ về qua cống tràn trên quốc lộ 55, đoạn qua thôn 9, xã Bảo Lâm 3.

Quốc lộ 55 đoạn qua xã Bảo Lâm 3 ngập sâu trong nước tối 22-9

Đến tối 22-9, nước tiếp tục dâng cao, chảy xiết, có đoạn ngập sâu hơn 1m khiến các phương tiện không thể lưu thông. Lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo, đồng thời hướng dẫn người đi xe máy chuyển hướng theo đường liên thôn.

Từ chiều tối cùng ngày dòng nước xiết đã chia cắt quốc lộ 55

Đối với ô tô, người điều khiển buộc phải chờ nước rút hoặc thay đổi lộ trình, đi vòng xa hơn hàng chục kilômét qua xã Hòa Nam. Do tình trạng ngập, chia cắt quốc lộ xảy ra vào ban đêm, nhiều phương tiện chọn dừng chờ nước rút để bảo đảm an toàn.

Trước đó, Báo SGGP đã phản ánh đoạn quốc lộ 55 này thường xuyên bị nước tràn qua mặt đường mỗi khi xảy ra mưa lớn. Trong ngày 22-9, lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhiều khiến tuyến đường ngập nặng, giao thông bị chia cắt trong nhiều giờ.