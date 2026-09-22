Quốc lộ 55 ngập sâu hơn 1m, giao thông bị chia cắt
Tối 22-9, lực lượng chức năng xã Bảo Lâm 3 (tỉnh Lâm Đồng) vẫn túc trực tại hai đầu đoạn quốc lộ 55 bị ngập sâu, không cho phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm.
Theo thông tin ban đầu, chiều tối cùng ngày, nước từ thượng nguồn đổ về qua cống tràn trên quốc lộ 55, đoạn qua thôn 9, xã Bảo Lâm 3.
Đến tối 22-9, nước tiếp tục dâng cao, chảy xiết, có đoạn ngập sâu hơn 1m khiến các phương tiện không thể lưu thông. Lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo, đồng thời hướng dẫn người đi xe máy chuyển hướng theo đường liên thôn.
Đối với ô tô, người điều khiển buộc phải chờ nước rút hoặc thay đổi lộ trình, đi vòng xa hơn hàng chục kilômét qua xã Hòa Nam. Do tình trạng ngập, chia cắt quốc lộ xảy ra vào ban đêm, nhiều phương tiện chọn dừng chờ nước rút để bảo đảm an toàn.
Trước đó, Báo SGGP đã phản ánh đoạn quốc lộ 55 này thường xuyên bị nước tràn qua mặt đường mỗi khi xảy ra mưa lớn. Trong ngày 22-9, lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhiều khiến tuyến đường ngập nặng, giao thông bị chia cắt trong nhiều giờ.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/quoc-lo-55-ngap-sau-hon-1m-giao-thong-bi-chia-cat-post872913.html