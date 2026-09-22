Đại hội đồng LHQ Khóa 81: Tổng Thư ký kêu gọi xây dựng thế giới dựa trên hợp tác và kết nối

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng LHQ về Sáng kiến UN80. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu khai mạc phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng LHQ khóa 81, ông Guterres cho rằng những khác biệt và chia rẽ trên thế giới đang gia tăng, trong khi xung đột, biến đổi khí hậu và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đặt ra nhiều vấn đề mới. Thay vì để các mối quan hệ quốc tế ngày càng phân mảnh và thiếu lòng tin, ông kêu gọi xây dựng “một thế giới dựa trên sự phụ thuộc lẫn nhau và được duy trì nhờ một mạng lưới kết nối chặt chẽ về kinh tế, chính trị, xã hội và công nghệ”.

Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh các nước cần duy trì đối thoại và cơ chế ra quyết định chung để ứng phó với những thách thức có tính xuyên biên giới. Ông cho rằng sức mạnh quân sự không thể tự nó bảo đảm hòa bình và các cường quốc cần phối hợp với nhau trong giải quyết các vấn đề quốc tế.

Liên quan vấn đề AI, ông Guterres kêu gọi Mỹ và Trung Quốc thiết lập cơ chế đối thoại về trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm tăng cường minh bạch, xây dựng lòng tin và hợp tác trong lĩnh vực này. Theo ông, các quốc gia có năng lực AI lớn nhất cũng có trách nhiệm lớn trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác về tương lai của công nghệ này.

Tại phiên thảo luận, Tổng Thư ký Guterres cũng kêu gọi các tập đoàn dầu khí và ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch tăng đóng góp cho nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu, trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu tiếp tục gia tăng. Ông Guterres cho rằng các doanh nghiệp nhiên liệu hóa thạch cần đóng vai trò lớn hơn trong việc khắc phục những tác động của biến đổi khí hậu.

Theo Tổng Thư ký LHQ, trong khi các nước đang phát triển cần thêm nguồn lực để thích ứng với biến đổi khí hậu, người dân tại nhiều nơi vẫn phải đối mặt với chi phí năng lượng, lương thực và bảo hiểm gia tăng. Ông kêu gọi tăng cường hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển trước tác động của khí hậu.

Ông Guterres viện dẫn các diễn biến thời tiết cực đoan gần đây, trong đó có tình trạng nhiệt độ cao kỷ lục tại nhiều khu vực trong mùa Hè ở Bắc bán cầu và lũ lụt nghiêm trọng liên quan đến sự sụp đổ của sông băng tại Nepal, để nhấn mạnh tính cấp thiết của các biện pháp ứng phó.

Tổng Thư ký LHQ cũng cho rằng quá trình phát triển năng lượng Mặt Trời và năng lượng gió đang tạo thêm triển vọng cho chuyển đổi năng lượng. Theo ông, những tiến bộ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo cho thấy vẫn có cơ sở để thúc đẩy các mục tiêu về khí hậu.

Phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng LHQ diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tiếp tục đối mặt với nhiều cuộc xung đột, tình trạng nóng lên toàn cầu, bất bình đẳng và những biến động của kinh tế thế giới. Một trong những nội dung được quan tâm tại kỳ họp năm nay là cải tổ LHQ.

Đây là lần cuối ông Guterres tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ trên cương vị Tổng Thư ký, trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 31/12 tới. Ông nhấn mạnh rằng trong bối cảnh thế giới đang trải qua giai đoạn nhiều bất ổn, hợp tác quốc tế vẫn là yếu tố cần thiết để giải quyết các thách thức chung.