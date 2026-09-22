Công an tỉnh Khánh Hoà mang Tết Trung thu đến với trẻ em vùng cao, vùng khó khăn

Dịp Tết Trung thu năm 2026, công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức nhiều chương trình vui Tết Trung thu, trao quà cho trẻ em, học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Không khí sôi nổi tại chương trình "Đêm hội trăng rằm" dành cho trẻ em tại xã Bác Ái Đông. (Ảnh:CAKH)

Đáng chú ý, nhiều hoạt động được tổ chức tại vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần mang đến cho trẻ em một mùa Trung thu vui tươi, đồng thời chia sẻ khó khăn với người dân địa phương.

Tại xã Mỹ Sơn, chương trình "Trung thu cho em" đã trao 570 phần quà cho học sinh các phân hiệu thuộc Trường Tiểu học, Trường Mẫu giáo Mỹ Sơn và con em lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Các em còn được tham gia múa lân, phá cỗ và nhiều hoạt động vui chơi trong đêm hội.

Đông đảo học sinh vùng cao tham gia chương trình vui Tết Trung thu với nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi. (Ảnh:CAKH)

Tại xã Bác Ái Đông, Chi đoàn công an xã phối hợp Đoàn thiện nguyện Du lịch bụi tổ chức chương trình Trung thu cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Bác Ái Đông.

Chương trình đã trao 420 phần quà Trung thu cho học sinh; đồng thời trao 220 phần quà hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Phước Lâm.

Ở xã Công Hải, chương trình "Trăng về Phước Chiến" do công an xã phối hợp Chi đoàn Thuế cơ sở 7 và Nhóm "Những người bạn" tổ chức đã trao 600 phần quà Trung thu cùng 150 suất nhu yếu phẩm cho học sinh và người dân. Tổng trị giá chương trình khoảng 80 triệu đồng.

Cán bộ công an hỗ trợ trao nhu yếu phẩm đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình Trung thu tại vùng cao Khánh Hòa. (Ảnh:CAKH)

Cùng với các địa bàn vùng cao, nhiều đơn vị công an trong tỉnh cũng tổ chức các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi.

Ngày 21/9, Công an xã Phước Hữu phối hợp Đoàn xã trao 160 suất quà cho trẻ em Trường Mẫu giáo Phước Hữu. Chi đoàn 3, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Nhà Thiện nguyện trao 900 phần quà cho thiếu nhi xã Thuận Bắc và học sinh Trường Tiểu học Bảo An (phân hiệu 3).

Những phần quà thiết thực được trao đến trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp thêm niềm vui trong dịp Tết Trung thu. (Ảnh:CAKH)

Tại phường Đông Hải, Chi hội Phụ nữ và Chi đoàn Công an phường phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, chùa Hải Long tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương", trao 500 suất quà cho trẻ em trên địa bàn.

Công an xã Diên Điền cũng tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm" dành cho con em cán bộ, chiến sĩ và trẻ em địa phương với các hoạt động múa lân, phá cỗ, vui Tết Trung thu.

Các em nhỏ vui đón Trung thu, nhận lồng đèn và quà từ lực lượng công an cùng các đơn vị đồng hành. (Ảnh:CAKH)

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, thông qua nguồn lực của các đơn vị và vận động xã hội hóa, hàng nghìn phần quà đã được trao đến trẻ em, học sinh và người dân trong dịp Trung thu. Các hoạt động tập trung nhiều hơn ở những địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các trường hợp còn khó khăn.