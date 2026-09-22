Tìm kiếm 64 liệt sĩ hy sinh 60 năm trước

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An vừa tổ chức khảo sát, xác minh thông tin liên quan đến 64 cán bộ, chiến sĩ Đại đội 5, Tiểu đoàn 19 Pháo cao xạ Quân khu 4 hy sinh và được an táng trên địa bàn xã Đô Lương.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An khảo sát vị trí an táng 64 cán bộ, chiến sĩ pháo cao xạ hy sinh năm 1966. (Ảnh: T. Kiên)

Nguồn thông tin do Đại tá Nguyễn Cao Lưu, Trưởng ban Liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Trung đoàn 4, Quân khu Trị - Thiên, cung cấp.

Theo Đại tá Nguyễn Cao Lưu, Tiểu đoàn 19 được thành lập vào tháng 5/1965, đóng quân tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương (cũ), tỉnh Nghệ An. Đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ vùng trời và các khu vực trọng yếu, trong đó có các điểm giao cắt giữa quốc lộ 7 và quốc lộ 15.

Khoảng 8h ngày 21/3/1966, máy bay Mỹ đánh phá trận địa Đại đội 5, Tiểu đoàn 19 Pháo cao xạ Quân khu 4. Trận không kích khiến 64 cán bộ, chiến sĩ của đại đội hy sinh.

Ngay trong chiều và đêm cùng ngày, Tiểu đoàn 19 phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức mai táng 64 liệt sĩ tại một khu đất ruộng thuộc xóm Liên Hương, xã Liên Sơn, huyện Đô Lương (cũ), nay thuộc xã Đô Lương.

Sau nhiều thập kỷ, thông tin về vị trí an táng các liệt sĩ được cung cấp đã trở thành cơ sở để cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An tổ chức khảo sát, đối chiếu với thực địa.

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác tiến hành xác minh, đối chiếu các thông tin được cung cấp, đồng thời kiểm tra những vị trí được xác định là nơi an táng các liệt sĩ. Qua khảo sát bước đầu, đoàn ghi nhận thêm nhiều thông tin có sự tương đồng, trùng khớp với vị trí do Đại tá Nguyễn Cao Lưu cung cấp.

Đại tá Nguyễn Văn An, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thu thập, xác minh thêm thông tin.

Trên cơ sở kết quả khảo sát bước đầu, Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch, báo cáo cấp có thẩm quyền để triển khai các bước tìm kiếm, quy tập tiếp theo.

Việc xác minh, tìm kiếm và quy tập hài cốt 64 liệt sĩ không chỉ góp phần làm rõ địa điểm an táng sau 60 năm mà còn là cơ sở để thực hiện việc xác định danh tính, đưa các liệt sĩ về với gia đình và quê hương khi đủ điều kiện.

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