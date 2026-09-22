Chăm lo thiếu nhi dịp Tết Trung thu

Tại phường Long Thành, Công an phường tổ chức thăm, tặng quà 2 “Con nuôi Công an phường” là em Nguyễn Hoàng Tiến và Vũ Ngọc Anh. Ngoài tặng bánh trung thu, sữa và một số nhu yếu phẩm, cán bộ, chiến sĩ còn dành thời gian thăm hỏi, động viên, nắm tình hình học tập, cuộc sống và khích lệ các em tiếp tục nỗ lực vươn lên. Đây là hoạt động trong mô hình Con nuôi Công an phường, hướng đến sự đồng hành lâu dài với các em trong quá trình học tập, trưởng thành.

Tại xã Phú Riềng, Công an xã phối hợp với đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 15 tổ chức thăm hỏi, trao quà trung thu và động viên em Nguyễn Thiện Phước, “Con nuôi Công an xã”. Hoạt động thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân.

Cùng với chăm lo thiếu nhi, Công an xã Long Phước còn phối hợp vận động các nhà hảo tâm trao 15 phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn và các trường hợp khó khăn trên địa bàn.