Mưa lớn kéo dài, hàng loạt tuyến đường ở Phú Quốc ngập nặng

Một tuyến đường ở trung tâm Dương Đông, đặc khu Phú Quốc bị ngập sâu, tối 22-9

Ngập nặng nhất là các tuyến đường Nguyễn Trung Trực, Mạc Cửu, Trần Hưng Đạo..., có nơi nước ngập sâu gần 0,5m, nhiều xe máy, ô tô bị chết máy. Tại khu vực trung tâm Dương Đông, nước ngập tràn vào nhà, hàng quán, ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt, kinh doanh của người dân.

Lực lượng chức năng đặc khu Phú Quốc khơi thông miệng cống để nước rút nhanh

Đến hơn 20 giờ, lượng mưa giảm dần, tuy nhiên nước rút rất chậm. Để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người dân đi lại, trong tối 22-9, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ, lực lượng trật tự đô thị và thanh niên xung kích chốt chặn ở các điểm ngập sâu để cảnh báo nguy hiểm. Đồng thời sử dụng xe tải đưa người dân qua lại các đoạn đường ngập nặng, tổ chức khơi thông rác thải tại miệng cống, hố ga, để nước rút nhanh.

Lực lượng chức năng giăng dây, ngăn chặn người dân lưu thông vào khu vực ngập sâu

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, từ ngày 21 đến 22-9, An Giang có mưa và mưa rất to. Tại các khu vực An Phú, Tân Châu, Châu Đốc, Chợ Mới, An Biên, An Minh, Rạch Giá và đặc khu Phú Quốc, đặc khu Kiên Hải có lượng mưa dao động 100 - 150mm. Trong mưa có kèm lốc, sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho người dân và các công trình giao thông công cộng, ảnh hưởng đến sản xuất mùa vụ. Mưa lớn còn kèm theo nguy cơ ngập úng ở những khu vực trũng thấp, ven kênh sông nội đồng trong tỉnh. Người dân cần chủ động phòng tránh, hạn chế thiệt hại.