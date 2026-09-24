Nước mắt người mẹ trẻ

N. được tại ngoại trong thời gian nuôi con nhỏ và phải ra tòa vì 3 lần bán trái phép 9 viên ma túy tổng hợp, thu lợi 60.000 đồng. Hai lần đầu trót lọt, đến lần thứ ba, hành vi của N. bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, khép lại những ngày tháng tự do của người mẹ trẻ.

Đằng sau vụ án là câu chuyện về những lựa chọn sai lầm nối tiếp nhau. Từ một nữ sinh được nhiều người chú ý, N. bước vào những cuộc vui, rời quê vào Đà Nẵng rồi lần lượt vướng vào những biến cố khiến cuộc đời ngày càng chệch hướng. Đến khi đứng trước bục khai báo, N. phải đối diện với hậu quả từ chính những lựa chọn của mình.

Tìm hiểu được biết, N. là con thứ 4 trong gia đình có 5 chị em. Thuở học trò, N. là nữ sinh có nhan sắc bậc nhất nhì của trường THPT V, rất nhiều nam sinh theo đuổi. Đáng ra, với nhan sắc của mình, N. chỉ cần chú tâm học hành, kiếm công việc ổn định, lập gia đình với một người đàn ông tử tế để cùng nhau xây dựng mái ấm, vậy là đủ đầy. Đằng này, N. chọn chơi với đám bạn xấu và chỉ học hết bậc THPT. Tuổi trẻ bồng bột, ham chơi với những ham muốn đời thường, vô bổ khiến N. sa ngã. Những cuộc chơi thâu đêm khiến N. dần trượt ngã từ khi nào không hay.

Một lựa chọn sai có thể khiến người mẹ trẻ phải trả giá bằng những năm tháng xa cách các con.

Khi những cuộc vui nơi chốn phố thị nhỏ bé dần nhàm chán, N. lao đến với những cuộc vui xa hoa ở chốn phồn hoa đô hội. Sự hấp dẫn của ánh đèn màu và những cuộc chơi với đám bạn mới đã khiến N. chọn con đường chuyển vào TP. Đà Nẵng sinh sống.

Từ những cuộc chơi thâu đêm, N. đã quen và sống chung với một người đàn ông nhưng không đăng ký kết hôn. Cuộc tình chóng vánh, N. sinh một đứa con. Vì không có nghề nghiệp ổn định và phải một mình nuôi con dẫn đến túng quẫn. Khó khăn khi nuôi con, N. làm liều và phạm tội trộm cắp tài sản, 2 lần bị Tòa án xét xử.

Đất khách quê người khó quá, tay bế tay bồng, N. trở về quê thì quen biết và sống chung như vợ như chồng với Lê Viết K. - lớn hơn 2 tuổi và đã ly hôn vợ tại phường Quảng Trị.

Khi quen người mới, nhiều người thân đã khuyên ngăn vì K. là một thanh niên lêu lổng, không có nghề nghiệp ổn định. Đặc biệt, K. là một con nghiện mà người dân trên địa bàn ai cũng biết.

Bỏ qua mọi lời khuyên từ người thân, N. vẫn quyết định đến với K. Sau một thời gian chung sống với nhau, N. sinh một bé gái. Do cả hai không có việc làm ổn định, bản thân K. nghiện ma túy. Khi K. mua ma túy về sử dụng và cất giấu trong phòng trọ thì lúc này N. mới biết. Ngoài ra, K. còn mua ma tuý về cất giấu để bán kiếm lời.

Trong một lần thấy có đối tượng tìm đến K. để mua ma túy, N. đánh liều mang ma túy đi bán. N. đã thực hiện việc bán ma túy ba lần cho 3 đối tượng với số lượng 9 viên ma túy tổng hợp với giá 300 nghìn đồng, kiếm lời 60 nghìn đồng. Hai lần trước N. bán trót lọt, nhưng đến lần thứ 3 thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Khi bị bắt giữ và truy tố, N. mới nhận ra việc làm của mình đã gây ra hậu quả tồi tệ mà chính bản thân N. không thể hình dung ra. Điều mà N. không ngờ tới là mức án dành cho hành vi mua bán trái phép chất ma túy quá cao so với số tiền lời kiếm được từ việc bán trái phép chất ma túy. Đau đớn hơn là K. đã phủ nhận việc cung cấp ma túy cho N., nên N. phải chịu hình phạt nặng hơn K.

Nói lời sau cùng, N nói: “Nếu thời gian quay trở lại, bị cáo sẽ không lựa chọn con đường đang đi vì chọn hướng sai, nên cứ phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác mà không kịp quay đầu. Mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ để sớm về nuôi các con nhỏ”.

Khi câu nói của N. kết thúc, nhiều người dự phiên tòa không cầm được nước mắt và tiếc cho một người con gái có nhan sắc lầm đường lạc lối. Nhưng cũng có người trách móc N., rằng chưa bao giờ là hết cơ hội, cớ sao phải cứ vi phạm hết lần này đến lần khác?

Bản án 7 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” mà TAND khu vực 6- Quảng Trị tuyên rồi sẽ được thi hành, những tháng ngày mẹ con xa cách cũng sẽ trở thành sự thật mà N. không thể né tránh. Có lẽ, đến lúc ấy, điều khiến người mẹ trẻ day dứt nhất không phải là những năm tháng mất tự do, mà là quãng thời gian các con lớn lên mà thiếu đi vòng tay của mẹ.

N. từng nói, nếu được quay lại, N. sẽ không chọn con đường đã đi. Nhưng cuộc đời không có một lần quay lại để sửa chữa những lựa chọn sai lầm. Những gì đã xảy ra chỉ có thể trở thành bài học cho chặng đường phía trước.

Ngoài phòng xử hôm ấy, đứa trẻ hơn một tuổi khóc gọi mẹ. Bên trong, người mẹ cũng khóc gọi con. Hai tiếng khóc cách nhau một cánh cửa, nhưng phía trước họ là một khoảng thời gian dài không thể biết ngày nào mới được khép lại.

Có những sai lầm phải trả giá bằng tiền bạc, có những sai lầm phải trả giá bằng tự do. Với N., cái giá đau đớn nhất có lẽ là những tháng ngày không được ở bên các con khi chúng còn quá nhỏ.

Sau tất cả, điều N. mong muốn không phải là xóa đi bản án đã nhận, mà là có thể làm lại cuộc đời từ những ngày tháng phía trước. Người mẹ trẻ cũng muốn câu chuyện của mình trở thành một lời cảnh tỉnh với những đứa trẻ đang ở tuổi học trò, để các em không bước vào con đường mà chị đã từng đi qua.

Bởi có những ngã rẽ, một khi đã lựa chọn sai, người ta không chỉ đánh mất tuổi trẻ, tự do của chính mình, mà còn có thể để lại một khoảng trống rất dài trong tuổi thơ của những đứa con.