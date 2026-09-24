Quý III/2026, Hà Nội xảy ra 154 vụ cháy, nổ

Trong quý III/2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 154 vụ cháy, nổ. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Báo cáo chỉ rõ, tính riêng 154 vụ cháy làm 5 người chết, 7 người bị thương; thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 29,9 tỷ đồng và hiện vẫn đang tiếp tục được thống kê.

Đáng chú ý, tình hình cháy đã có chiều hướng giảm so với những tháng trước. So với quý II/2026, số vụ cháy giảm 43 vụ; so cùng kỳ quý III/2025 giảm 77 vụ.

Tuy nhiên, trong tổng số 154 vụ cháy xảy ra trong quý III, có tới 104 vụ được xác định nguyên nhân do sự cố hệ thống, thiết bị điện, chiếm 67,5%. Các nguyên nhân khác chiếm 32,5%, với 50 vụ.

Phân tích sâu 104 vụ cháy có nguyên nhân từ sự cố hệ thống, thiết bị điện cho thấy, các sự cố liên quan hạ tầng điện lực ngoài nhà như chập điện trên cột, cháy trạm biến áp treo, cháy đường dây truyền tải điện... chiếm 34,6%; trong khi các sự cố xảy ra trong nhà, công trình chiếm tới 65,4%.

Riêng nhà ở đơn lẻ xảy ra 38 vụ, chiếm 36,36%; nhà chung cư xảy ra 4 vụ, chiếm 3,9%; phương tiện giao thông đường bộ xảy ra 9 vụ; 4 vụ liên quan các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống...

Những con số này cho thấy dù số vụ cháy trên địa bàn thành phố đã giảm, nguy cơ cháy, nổ từ hệ thống, thiết bị điện vẫn là vấn đề đặc biệt đáng lưu tâm, cần phải hết sức cảnh giác.