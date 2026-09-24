Đột kích sới bạc xóc đĩa giữa đồi ở Tuyên Quang, thu giữ hơn 400 triệu đồng

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt quả tang 15 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại khu vực đồi cây thuộc Tổ dân phố 21, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang.

Các đối tượng liên quan đến vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 400 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng liên quan trực tiếp đến hành vi đánh bạc như bát, đĩa, quân vị và bảng vị.

Tụ điểm này hoạt động theo hình thức lưu động, lợi dụng địa hình đồi cây hiểm trở nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Thời điểm bắt quả tang, một số đối tượng liên quan đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện, Công an tỉnh Tuyên Quang đang khẩn trương củng cố hồ sơ, đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.