Hỗ trợ cô gái bị lừa bán ra nước ngoài, ép làm vợ trở về quê an toàn

Công an xã Lượng Minh bàn giao chị L.T.K.C. cho gia đình sau khi trở về nước an toàn

Trước đó, chị C. đang làm việc ở một công ty thì bị một số người làm cùng dụ dỗ, lừa đưa bán sang nước ngoài. Chị C. được một người đàn ông bản địa mua về rồi ép kết hôn.

Sau một thời gian sống trong tủi nhục ở xứ người, bị gia đình chồng bạo hành, đe dọa nên chị C. đã tìm cách bỏ trốn nhưng bất thành. Chị C. đã liên hệ với người thân, Công an xã Lượng Minh và Công an tỉnh Nghệ An cầu cứu.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Lượng Minh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, triển khai biện pháp hỗ trợ. Sau quá trình phối hợp, chị C. được hỗ trợ trở về quê nhà và bàn giao cho gia đình.

Qua vụ việc trên, Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những phương thức, thủ đoạn lừa đảo liên quan đến môi giới kết hôn trái pháp luật, tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép và mua bán người. Khi nhận được lời mời chào việc làm, kết hôn hoặc xuất cảnh có dấu hiệu bất thường, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin, nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ.