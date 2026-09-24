Làm rõ vụ trộm cắp và hủy hoại tài sản ở xã Cát Tiến

Thủ phạm là nhóm 5 học sinh từ lớp 5 đến lớp 9 tại xã Cát Tiến. Nhóm đối tượng đột nhập, hủy hoại tài sản và cắt trộm dây điện với thiệt hại ước tính hơn 500 triệu đồng.

Công an xã Cát Tiến làm việc với phụ huynh và đối tượng vi phạm. Ảnh Quý Hiền

Theo phản ánh của nhân viên Khu giáo dục Kỹ năng sống OBV, thời gian qua nơi đây liên tục bị kẻ gian đột nhập cắt hệ thống dây điện âm tường rồi châm lửa đốt ngay trong căn nhà mẫu số 4 để lấy lõi đồng mang đi tiêu thụ, gây hư hỏng nặng hạ tầng công trình. Lợi dụng sơ hở trong công tác bảo vệ, nhóm thiếu niên đã thực hiện hành vi trót lọt. Sau khi đốt lấy được 11,1 kg dây đồng, các em đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Vào cuộc điều tra, CA xã Cát Tiến làm rõ thủ phạm là nhóm 5 học sinh cấp 1, cấp 2 ở địa phương. Đằng sau sự bồng bột của trẻ nhỏ là khoảng trống lớn trong sự giám sát của người lớn. Bà T.T.T (SN 1980)-mẹ em Đ.S.S (SN 2012)-bàng hoàng: "Nghe con gây ra vụ việc thiệt hại số tiền quá lớn tôi thấy hết hồn. Hằng ngày tôi đi làm từ sáng đến tối, không có thời gian cho con, giờ không biết làm sao". Cùng tâm trạng, bà T.T.M (SN 1990)-mẹ em T.V.H (SN 2016)-chia sẻ: "Cứ thấy nó đi về đúng giờ nên đâu ngờ nó tranh thủ lúc mẹ vắng nhà để tụ tập như vậy. Hằng ngày đi làm, tôi cũng không theo sát con được".

- Công an xã Cát Tiến làm việc tại hiện trường. Ảnh: Thu Huyền

Trung tá Nguyễn Duy Dương-Phó Trưởng Công an xã Cát Tiến-cho biết nhóm đối tượng đã 4 lần đột nhập vào 4 căn nhà mẫu để trộm cắp, phá hoại. Hầu hết các em đều sinh ra trong gia đình không trọn vẹn, cha mất hoặc bố mẹ ly hôn. Do vụ việc nghiêm trọng, lực lượng Công an đang xem xét xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời phối hợp cùng gia đình và nhà trường để theo dõi, giáo dục các em.