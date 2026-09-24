Quản lý thị trường Hà Nội: Chặn 240kg nguyên liệu bánh trung thu vi phạm trước khi ra thị trường

Cao điểm kiểm soát thị trường Tết Trung thu tại Hà Nội đang được tăng cường, tập trung từ khâu nguyên liệu đầu vào nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn thực phẩm không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng trước khi được đưa vào sản xuất và lưu thông trên thị trường.

Ngày 22/9/2026, Đội Quản lý thị trường số 25 phối hợp với Công an phường Chương Mỹ kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại tổ dân phố Bình Sơn, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 240 kg nguyên liệu làm bánh Trung thu có dấu hiệu vi phạm. Trong số hàng hóa bị phát hiện, có 120 kg nhân bánh Trung thu chưa qua sử dụng.