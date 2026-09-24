Bắt giữ đối tượng mua bán hơn 13.000 viên ma túy dạng kẹo

Số ma túy dạng kẹo thu giữ tại nhà đối tượng Chính - Ảnh: T.T

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 17/9, tại tổ dân phố Đồng Phú 3, phường Đồng Hới, Công an phường Đồng Hới phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Đình Chính (SN 2002, trú tại số nhà 70, đường Đinh Tiên Hoàng) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Đình Chính - Ảnh: T.T

Tại thời điểm bắt quả tang, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực tầng 3 nhà của Chính đang ở có một túi xách màu đen, bên trong chứa tổng cộng 13.666 viên nén màu xám. Bước đầu đấu tranh, đối tượng Nguyễn Đình Chính khai nhận đây là ma túy loại “kẹo” được cất giấu để bán kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục đấu tranh, mở rộng.